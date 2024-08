Un muy mal registro tiene el ex golero de la U y actual portero del cacique en este tipo de partidos.

Sí, fue un deslucido Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo que terminó empatado sin goles en el Estadio Nacional y que le permitió a la escuadra azul, mantenerse en la cima del campeonato.

Sin embargo, el partido tuvo a un singular protagonista. Se trata del portero, Fernando De Paul, quien tuvo la oportunidad de jugar este partido, tras la suspensión que aún conlleva el golero estelar de los albos, Brayan Cortés.

Desde luego, el recuerdo se hace latente ya que el Tuto tiene un pasado reciente en el arco de la U, donde incluso llegó a ser el capitán de los estudiantiles y también, le correspondió enfrentar este tipo de compromisos.

La mala suerte es que el ex San Luis de Quillota tiene un pobre registro, ya que como jugador azul o del cacique, De Paul no sabe de triunfos en Superclásicos y en 14 cotejos, no ha podido celebrar.

Números general de De Paul en Superclásicos

En total, han sido 14 partidos que le ha tocado estar presente, en los cuales en ocho ha sido titular y en seis, los ha presenciado desde el banco de suplentes teniendo un registro de siete empates y siete derrotas con un triste rendimiento de un 16,7%.

Por la U estuvo en diez compromisos (nueve por campeonato y uno por Copa Chile), cuatro empates y seis caídas. Por su parte, en los de Macul ha estado presente en cuatro con tres igualdades y una derrota. Queda también el antecedente, que desde que llegó a Colo Colo, los albos no han podido vencer a la U.

Y en relación a los que ha jugado, los números no son muy distintos. Como decíamos ha jugado ocho compromisos con cuatro empates y cuatro derrotas, donde también acumula un 16,7%. Muy mala suerte la del Tuto De Paul.

De Paul defendiendo el arco albo el pasado sábado (Photosport)

Detalle de los partidos de Fernando De Paul en Superclásicos

UNIVERSIDAD DE CHILE:



2016: Derrota 2-0 (Suplente)

2017: Empate 2-2 (Suplente)

2018: Derrota 3-1 (Suplente)

2019: Empate 1-1 (Titular)

2019: Derrota 3-2 (Titular)

2019: Derrota 2-1 (Titular/Copa Chile)

2020: Empate 1-1 (Titular)

2020: Empate 0-0 (Titular)

2021: Derrota 1-0 (Titular)

2021: Derrota 3-1 (Titular)



COLO COLO:

2023: Empate 0-0 (Suplente)

2023: Empate 1-1 (Suplente)

2024: Derrota 1-0 (Suplente)

2024: Empate 0-0 (Titular)