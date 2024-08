En cada torneo de liga, Universidad de Chile y Colo Colo protagonizan el clásico mayor del fútbol chileno. Una rivalidad que comenzó a partir de la fuerte popularidad de ambos clubes y que, actualmente, sigue acumulando a millones de hinchas que se suman para alentar a uno u otro equipo.

Justamente por todo esto es que, cada vez que un jugador que ya vistió la camiseta del archirrival cambia de bando, generan tensión y provocan que todas las miradas se posen de inmediato sobre ellos. Desde 1943, cuando se realizó la primera transferencia, son muchos los nombres que se han acumulado. Unos con éxito, otros que pasaron más desapercibidos, pero aquí te mostremos esos casos de traición futbolística: Los futbolistas que jugaron en Colo Colo y la Universidad de Chile.

Válber Huerta

Válber Huerta (Colo Colo redes)

Aunque su paso más destacado por Chile lo hizo en Universidad Católica, donde es ídolo reconocido, al punto de retornar al club, la realidad es que Huerta es uno de los nombres de futbolistas que vistieron también las camisetas de la U de Chile y Colo Colo. Cuando iniciaba su carrera, en la U no tuvo muchas posibilidades, luego vistió apenas por un puñado de partidos los colores de su archirrival.

Pedro Morales

Pedro Morales (Photosport)

Morales vivió una tremenda carrera futbolística, que le permitió jugar en el fútbol europeo, ser seleccionado nacional y, además, tuvo la fortuna de vestir la camiseta de los dos equipos más importantes de Chile: tras un paso por la U en 2012, volvió al país para firmar en Colo Colo. En una entrevista, habló de su fanatismo por la U y lo que significó traicionar al club de sus amores. “Haber llegado a la U, un club soñado para mí y para mí familia fue tremendo, muy buenos momentos. Me cuestionan que me haya ido a Colo Colo y nada que decirles, era mi trabajo. La realidad es que me trataron muy bien”, señaló.

Sergio Navarro

Sergio Navarro (Revista Estadio)

El lateral izquierdo capitán de la selección chilena del Mundial 1962 y, también, del Ballet Azul, aquel equipo de la U de Chile que maravillaba a todos por aquellas épocas. Debutó en el año 1955 en la U, donde conseguiría los campeonatos de 1959, 1962 y 1964. Pero de joven también estuvo ligado al Colo Colo (practicaba Hockey), por eso no resultó extraño que se ponga esa camiseta durante las temporadas 1965 y 1966, además de ser DT del colocolino.

Fabián Guevara

Fabián Guevara (Solo Fútbol)

Todo sucedió muy rápido durante la década del 90, casi sin tiempo para evaluarlo. Fabián Guevara, que había salido campeón con La U, tomó la decisión de firmar con Colo Colo. El lateral izquierdo había sido una de las figuras del campeonato de 1994 del cuadro universitario y se fue a México. Pero un año más tarde apareció el Cacique, con la necesidad de suplir una baja y lo convenció de volver a Chile. La decisión no terminaría siendo tan mala para el futbolista, a quien se lo reconoce de ambos lados por haber dado todo por la camiseta que le tocaba utilizar. En el colocolino también fue campeón.

Ramón Fernández

Ramón Fernández (CC/U redes)

Uno que no tuvo demasiadas vueltas para hablar de su experiencia en los dos equipos más importantes del país fue Ramón Fernández, quien rescindió su contrato en la U para llegar al Colo Colo: jugó para los Azules entre 2013 y 2015, obteniendo dos títulos, y representó al Popular entre 2016 y 2017, coronándose en tres oportunidades. “Fui más feliz en Colo Colo ¿Por qué? La verdad es que yo llegué a Chile queriendo jugar allí”, explicó y agregó: “La pasé muy bien en Colo Colo, me agarró más maduro y lo disfruté muchísimo”, remató.

Adolfo Nef

Adolfo Nef (Revista Estadio)

Nef fue un arquero que marcó época en el fútbol chileno. El Gringo fue parte de dos míticos elencos que quedaron en el recuerdo del balompié nacional: el Ballet azul de la U y el impresionante Colo Colo del año 73. Además, ostenta la marca de ser el jugador con más partidos oficiales (625) en la Primera División chilena. En ambos clubes jugó durante siete años, consiguiendo títulos también en los dos períodos. Sin duda, es un futbolista que guarda un gran recuerdo de parte de todos. También jugaría en la U Católica.

Rogelio Delgado

Rogelio Delgado (U de Chile redes)

Probablemente, uno de los jugadores con más pergaminos que vistieron los colores de los Azulados. El arribo de Rogelio Delgado en 1992 fue fundamental para el rearmado institucional y el resurgimiento de un equipo que en ese momento peleaba los puestos de descenso. Fue clave en el plantel que logró obtener la ansiada octava estrella, tras un cuarto de siglo de sequía. En total, fueron dos temporadas en la U y, su controversial paso a Colo Colo en el año 1995 quedaría apenas como un detalle, ya que solo llegó a jugar un partido con el Cacique.

Severino Vasconcelos

Severino Vasconcelos (collage)

En más de una oportunidad, el brasileño ha confirmado que tiene el corazón dividido, ya que siente un cariño enorme por ambas instituciones. Vasconcelos estuvo en la escuadra de Macul entre 1979 y 1985, mientras que vistió la camiseta de la U para la temporada 1989, cuando el equipo estaba en la Primera B. “Es diferente, en Colo Colo fueron muchos años, pero también tengo un cariño muy grande por la U porque me dio una oportunidad gigante, respeto a ambos clubes”, comentó.

Juan Soto Quintana

Juan Soto Quintana (Revista Estadio)

De los jugadores de esta lista que pasó por una gran cantidad de clubes. Pero, en el comienzo y el final de su carrera, se cruzan los dos conjuntos más importantes de Chile. El comienzo como profesional de Soto Quintana fue en las divisiones inferiores de U, con en el que debutó profesionalmente en 1973, para luego ser cedido a préstamo. De regreso al club, jugó cuatro temporadas, hasta 1979. Tiempo más tarde, en 1988 y 1989, jugó en Colo Colo. A mediados de 1990, regresaría a Universidad de Chile, donde jugaría el último año antes de su retiro.

Charles Aránguiz

Charles Aránguiz (CC/U redes)

Uno de los buenos referentes de los últimos tiempos del fútbol chileno, regresó para cumplir una segunda etapa en la U, luego de una destacada carrera en Europa. Charles Aránguiz volvió a Universidad de Chile en 2024, justamente en un clásico. En su anterior paso, entre 2011 y 2013, el mediocampista ganó una Copa Chile, un tricampeonato y la Copa Sudamericana. Por todo esto, es un gran referente moderno del equipo. Claro que, en sus inicios, también vistió la casaca de Colo Colo: fue en la temporada 2009/10 (campeón del Clausura 2009). “Volver a reencontrarme con el hincha de la U fue muy lindo, todos estos años he esperado este momento”, expresó.

Oscar Rojas

Oscar Rojas (Revista Estadio)

Después de iniciarse en el basquetbol, y luego de haber jugado en clubes de la Primera B, en el año 1981 llegó al Colo Colo, en la que sería la etapa más importante de su carrera deportiva. En el equipo colocolino estuvo durante 7 años, con el que sería campeón en varias oportunidades. En agosto de 1988, después de haber jugado 4 partidos del campeonato, fue transferido al fútbol mexicano. En su regreso a Chile, pasaría por varios clubes, entre ellos la U, a quien se uniría para jugar apenas un puñado de partidos en la temporada 1990.

Patricio Rubio

Patricio Rubio (U de Chile redes)

Formado en la cantera del Estadio Monumental, debutó en el Colo Colo de Claudio Borghi en 2006, cuando se debatían entre la Copa Sudamericana y se apeló a muchos jóvenes parala fase regular del Torneo Clausura. Solo 16 minutos en cancha, pero suficiente para haber visto acción. De ahí en más, nada y luego de su gran paso por Barnechea y Unión Española, el equipo universitario le ganó la pulseada al propio cuadro cacique en 2013. Ganó tres títulos con la U: Apertura 2014, Copa Chile 2015 y Supercopa del mismo año. “A la U le tengo un cariño tremendo”, expresó en el tramo final de su carrera.

Roberto Cereceda

Roberto Cereceda (CC/U redes)

Es uno de los pocos que jugó en Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile. Cereceda vistió la camiseta del elenco colocolino entre 2007 y 2011. En su paso por el Cacique ganó tres títulos de Primera División. Por su parte, en Universidad de Chile tuvo una estadía entre 2012-2014 y un paso en el 2015. En la U ganó dos campeonatos de Primera y una Copa Chile. “Yo lo pasé mucho mejor en Colo Colo porque, siempre he dicho que mi sueño de pequeñito fue jugar ahí”, comentó en conversación con Bolavip.

Marcelo Vega

Marcelo Vega (Revista Solo Fútbol)

“Desde chico soy hincha de la U”, dijo Toby Vega a su llegada a Universidad de Chile en julio de 2003. Fue una daga en el corazón para los colocolinos. Se identificó con Unión Española, de allí dio el salto a España, hasta que en 1993 se transformó en jugador del Cacique. Ganó el campeonato de ese año y la Copa Chile 1994. Por problemas con el DT, seguiría su carrera por diversos rumbos, hasta que tomó la decisión de jugar en la U. “Quiero agradecer a los que depositaron su confianza en mí, ojalá la gente nos vaya a apoyar. Quiero ser campeón…”, agregaba Vega. Pero jugó poco y nada y apenas hizo un gol.

Jean Beausejour

Jean Beausejour (CC/U redes)

Luego de muchos años en el extranjero, Jean Beausejour volvió en 2014 al fútbol chileno, a Colo Colo. En 2016 decidió firmar por Universidad de Chile, que pagó su cláusula de salida de US$ 2,5 millones. Si, estamos en presencia de otro futbolista que dio el salto de manera directa entre los dos clubes. Además, en sus comienzos había jugado con la Universidad Católica. El lateral tiene otro dato atractivo, ya que fue campeón con los tres elencos: en el Apertura 2002 con la UC, en el Albo durante el Apertura 2015-16 y con el elenco azul en el Clausura 2016-17.

Leonardo Montenegro

Leonardo Montenegro (Revista Estadio)

Otro ejemplo de un jugador muy identificado con un club y que, antes del cierre de su carrera termina vistiendo los colores del clásico rival. Leo Montenegro llegó a la U con apenas 18 años, debutando en 1973 como jugador profesional. Fueron cuatro años de presencia activa en el conjunto azulado y, luego de algunos préstamos, volvió a su equipo de origen para 1979 y 1980. Tras algunas experiencias llamativas (jugó en el fútbol sudafricano), sus últimos tres años activos lo cumplió en Colo Colo, en donde obtuvo cuatro títulos. En 1990 se retira participando sólo en la Copa Chile.

Cristian Vilches

Cristian Vilches (CC/U redes)

“Me llamó el entrenador, me hizo su propuesta y me pareció interesante. Estoy en un equipo de los más grandes del fútbol chileno y el fútbol sudamericano. Me debo a mi trabajo y me entrego al cien por ciento en los entrenamientos y en los partidos”. De esta manera, Cristian Vilches justificaba su llegada a la U, después de la catarata de críticas que recibió, a partir de su pasado en Colo Colo. Claro que, la relación con los hinchas del Azulado tampoco fue la mejor. ¿El motivo? No lo querían… ¡por haber jugado en el Cacique! De cualquier manera, su balance fue positivo, jugó bastante y logró consagrarse campeón.

Ricardo Rojas

Ricardo Rojas (UCC redes)

Jugó más en uno que en otro, pero en ambos equipos tuvo la suerte de ser campeón. Ricardo Rojas vistió la camiseta de la Universidad de Chile entre los años 1997 y 2000, coronándose en los torneos de 1999 y 2000, además de las Copas Chile de 1998 y 2000. Luego de un extenso paso por el América de México, en el 2008 sería tentado para jugar en Colo Colo. Aunque formó parte del equipo que ganó el Clausura 2008, nunca lograría continuidad, por lo que en enero de 2009 fue dejado en libertad de acción y decidió retornar a tierras mexicanas.

Gonzalo Jara

Gonzalo Jara (U/CC redes)

El detalle positivo para Gonzalo Jara es que, principalmente, su carrera deportiva será recordada por los éxitos logrados con la selección chilena, con la que fue Bicampeón de América. Dicho esto, el defensor tuvo un paso exitoso por los dos clubes. Formó parte de los planteles de Colo Colo que lograron los Torneo Apertura y Clausura 2007 y los Torneo Clausura 2008 y 2009. Además, registra el Torneo Clausura 2017 con la Universidad de Chile, el último éxito de su vida deportiva. “Me hubiera gustado ganar más cosas con la U”, confesó en alguna entrevista sabiendo que es hincha del equipo azulado.

Héctor Pinto

Héctor Pinto (U de Chile redes)

Otro que la hizo completa: Héctor Pinto jugó por Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile (apenas poco más de 10 jugadores en toda la historia cumplen con este requisito). Aunque hay una realidad, por su paso como jugador (siete años en la década del 70) y también como entrenador del equipo (dos temporadas), está completamente identificado con los colores de la U. En medio de todo eso, entre 1977 y 1978 jugó en Colo Colo, donde no conseguiría títulos.

Fabián Estay

Fabián Estay (RedGol)

Está claro que sus comienzos fueron en la Universidad Católica. Por ende, Estay se terminó dando el gusto de jugar en los tres clubes más importantes del país. Luego de su estreno profesional con la UC entre los años 1985 y 1991, jugó por Universidad de Chile en 1993. La trilogía se completaría en el año 1995, cuando vistió los colores de Colo Colo. Pero, a diferencia de muchos integrantes de esta lista, su corazón siempre fue cruzado: “Se me condenó mucho por jugar en la U y en Colo Colo después de haber estado en Europa, nunca me dejaron volver a la Católica”, afirmó.

Pedro Reyes

Pedro Reyes (collage)

A comienzos de 2022, a pocos meses de declararse la quiebra del Club Social y Deportivo Colo Colo, Pedro Reyes volvió a Chile después de tres años en Francia y se convirtió en el flamante nuevo refuerzo del archirrival. El exdefensor central había jugado en el Cacique entre 1993 y 1998, donde fue multi campeón y brilló gracias a su gran rendimiento, llegando a jugar hasta de arquero. No obstante, con su llegada al cuadro universitario, todo ello quedó en el olvido. El zaguero perdió el estatus de ídolo y su figura fue sustituida por la de Rubén Martínez en una bandera de la barra que agrupaba a jugadores históricos del club.

Leonel Sánchez

Leonel Sánchez (Revista Estadio)

Hablar del gran Leonel Sánchez es hablar de uno de los máximos emblemas en la historia del fútbol chileno, siendo la camiseta de la U y de la selección las más icónicas en su carrera. Sin embargo, cuando la llama se fue apagando en los universitarios, tomó tal vez una de las decisiones más difíciles en sus días como futbolista: cruzar la vereda y jugar en Colo Colo. Tras toda una vida en cuadro azul (412 partidos y 167 goles entre 1953 y 1969, además de ganar seis títulos nacionales), Leonel decidió jugar en el Cacique tras algunos desacuerdos con los dirigentes azules de esos años. En el Albo disputó 31 partidos y se matriculó con dos goles. Para el recuerdo quedará el título logrado por ese Colo Colo en 1971.

Matías Zaldivia

Matías Zaldivia (U/CC redes)

Aunque es argentino, se transformó en un emblema de Colo Colo. Pero claro, comenzó a recibir infinidad de críticas, tras haber ganado ocho títulos en las ocho temporadas que representó al Cacique. Y esto tiene un porqué: haber pasado directamente al archirrival. En 2023, el defensor central decidió saltar a la U de Chile, decisión de la que no se arrepiente para nada. “Necesitaba un nuevo desafío y aquí lo encontré. Estoy muy cómodo y feliz de estar en la U, me dieron el espacio para juzgarme dentro de la cancha y eso fue importante”, dijo el futbolista con contrato hasta fines de 2026.

Patricio Yáñez

Patricio Yáñez (collage)

El Pato Yáñez terminó su carrera en Colo Colo, entre los años 1991 y 1995. Antes, en el año 1990, había jugado por Universidad de Chile. Su caso es paradigmático, además de uno de los más trascendentes en la historia del fútbol chileno, principalmente por haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores de América con Colo Colo en 1991, apenas un año después de haber jugado con la camiseta del archirrival. Una operación traumática para un importante sector de la hinchada azul: “La U no quiso mi continuidad, me dijeron que no querían contar conmigo el resto de los dos años que me quedaban de contrato. Y ahí recién aparece Colo Colo”, rememora Yáñez. El futbolista había sido reclutado por la U tras una estadía de casi una década en el fútbol español.