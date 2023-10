Lucas Nervi deja declaración de principios tras conseguir oro para Chile en los Juegos Panamericanos: "A mí me gusta ser producto nacional"

Lucas Nervi hace historia para Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El atleta de 22 años consiguió ganó la medalla de oro en la competencia de lanzamiento del disco que se realizó en el Estadio Nacional.

El atleta que logró la sexta presea dorada mostró su alegría tras triunfar en Santiago 2023. “Muy feliz. Sigo con la adrenalina a mil (…) Increíble poder estar en la casa, denme un segundo”, expresó.

Nervi aún no logra dimensionar la magnitud de su logro. “Por la emoción. Todavía no termino de procesar. Yo creo que voy a procesarlo en harto tiempo más y si no lo proceso es parte del camino”.

El deportista que rechazó la opción de irse becado a Estados Unidos, entregó una declaración de principios. “A mí me gusta ser producto nacional, por eso he seguido con mi entrenador que es chileno. Por eso vamos a seguir acá y vamos a dejar a Chile en lo más alto cada vez que podamos”.

Lucas Nervi consiguió medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos (Foto: Alejandro Pagni / Santiago 2023 vía Photosport)

¿Cuál fue la marca de Lucas Nervi en el lanzamiento del disco?

Lucas Nervi se quedó con la competencia con una marca en su lanzamiento de 63.39 metros. El podio también está integrado por el colombiano, Mauricio Ortega con 61.86 y el jamaiquino, Fedrick Dacres con 61.25.