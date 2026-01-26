Coquimbo Unido se impuso a Universidad Católica en la Supercopa del fútbol chileno, donde el cuadro pirata derrotó en definición a penales a los Cruzados y logró su primer título en este torneo nacional.

Una de las grandes novedades del cuadro coquimbano en la temporada 2026 es Lucas Pratto, longevo delantero argentino quien tuvo un notable paso por Universidad Católica hace ya casi 15 años.

Pratto y Coquimbo son campeones de la Supercopa. | Foto: Photosport

Fue Pratto el que habló tras la obtención del título y dejó una frase que da vueltas en los hinchas de Coquimbo Unido y la UC: “Feliz por esta Supercopa. Me hubiese gustado jugar con otro equipo la final, pero lo importante es que ganamos. Muy feliz, tengo 37 años y no sé si volvería a ganar un título”, dijo.

Sobre su relación con la UC, Pratto aclara que “El cariño es mutuo. Todos saben lo que siento por Católica, pero hoy me toca estar del otro lado y cuando compito quiero ganarle a cualquiera. Estoy eternamente agradecido del cariño, es recíproco. No es novedad”, agregó.

Lo cierto es que Lucas Pratto volvió al fútbol chileno tras varios años y en su primer partido oficial levantó un título que quedará en la historia para Coquimbo Unido que sigue encendido tras su notable temporada 2025.

