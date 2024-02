Manuel Villalobos nació de la cantera de Colo Colo, pero eso sólo es un recuerdo y su corazón está ciento por ciento con Huachipato para la Supercopa, que dará inicio al fútbol chileno en 2024.

“Villagol” despuntó en un Mundialito Sub 17 del Cacique, pero tuvo pocas chances y sabe de triunfos más en la U y en Huachipato. El artillero deja atrás su estadía en el Monumental y se coloca la camiseta del actual campeón.

“Siempre hay buenos recuerdos de Huachipato, me trataron súper bien y trato de olvidar un poco mi paso por Colo-Colo, que sólo fue mi lugar de formación”, expresó.

Incluso, el ex delantero indicó que “mi carrera se divide en dos. El club que me formó, que me enseñó valores, principios, me dio educación. No alcancé a jugar tanto en el profesionalismo con Colo-Colo, pero sí rescato lo otro y las enseñanzas. Más maduro, conseguí títulos en etapas distintas y me la juego por Huachipato”.

Manuel Villalobos -der- siente su amor por Huachipato y no por Colo Colo (Photosport)

Villagol en diálogo con Bolavip Chile reconoce lo de Colo Colo, sí; pero se queda más con su paso e identificación por Huachipato.

“Conseguí cosas lindas, me trataron bien, fui feliz en Huachipato, en una etapa más madura, grande y con más partidos en el cuerpo. Conseguí títulos y fue algo distinto, por lo que me identifico más para este partido con Huachipato”, agregó.

¿Cuál es el candidato de Manuel Villalobos para ganar la Supercopa: Huachipato o Colo Colo?

Villagol que festejó títulos, capitanías y vivió de todo en Huachipato también separa las aguas en la actualidad. El delantero formado en Colo Colo sabe que la Supercopa puede marcar cosas.

Para él, la cosa está 50 y 50, ya que está recién empezando la temporada y su vaticinio tiene que ver con lo visto hasta ahora.

“Yo creo que aquí Colo Colo es el que está más acostumbrado a jugar estos tipos de partidos y al que más vimos en televisión este verano. Hizo buenos partidos jugando afuera de Chile y de Huachipato no sabemos mucho porque no transmiten partidos salvo el con la U”, explicó.

Pensando en lo de mañana, Villalobos dijo que “Huachipato igual se preparó un poco más en silencio y en estas instancias o estas finales, de repente, se juega yo creo que también con lo otro, con el amor propio, con el espíritu del jugador. No es como uno llega, si no como se juega este partido. Será con marcador reservado“.