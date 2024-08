Universidad de Chile y Colo Colo no se dan respiro dentro del Campeonato Nacional 2024 en lo que es su lucha por el título, en la que ambos equipos se mantienen firme en esta recta final del torneo para lograr su gran objetivo de ser campeón.

Ante este escenario, el ex jugador del ‘Cacique’, Marcelo Barticciotto tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN en la que desató toda su furia contra los dichos de ambas partes en la que ‘no están preocupado de lo que haga el rival’, algo que el hoy panelista no cree para nada.

“Ese discurso de los futbolistas de decir ‘nos preocupamos de nosotros’, cómo no te va a preocupar el rival si gana o no gana, mejor que no digan nada, la gente no les cree”.

“Lo mismo que para Colo Colo ¿no les preocupa la U, como va el rival, si gana o no gana?, que no diga ‘que me preocupa el rival’, porque tiende a quedar como débil con esa declaración, que no digan lo contrario”, partió señalando Barticciotto.

La U y Colo Colo se mantienen firme en la lucha por el título | Foto: Photosport

Manteniéndose en su postura, el ‘Barti’ remarca que si él fuera jugador de Colo Colo, estaría más que pendiente de lo que esté haciendo la Universidad de Chile, en la que incluso desearía que está perdiera para poder arrebatarle el liderato.

“A mí me preocupa, si fuera jugador de Colo Colo como no me voy a preocupar que la U gane o no, quiero que pierda. Yo me preocupo del rival, es más, lo veo al rival, como no voy a ver los partidos del rival, si depende del rival que yo salga campeón”, agregó.

Finalmente, Barticciotto explica que está bien que los jugadores mantengan su foco en lo que hace su equipo, pero que en esta recta final del torneo, también es importante ver como va tu rival en esta lucha por el título.

“Está bien decir ‘lo que más nos preocupa a nosotros somos nosotros mismos’, está bien, pero no ‘que no me preocupa lo que haga el rival’, yo estoy atento a como está el rival, como no”, finalizó.