Marcelo Barticciotto no perdona a Jorge Almirón y Gustavo Álvarez: "La gente no es tonta"

Marcelo Barticciotto quedó indignado con Jorge Almirón y Gustavo Álvarez tras el Superclásico. El retirado futbolista se lanzó contra los entrenadores de Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente.

¿La razón? No toleró que ninguno de los directores técnicos criticara el nivel del espectáculo. Ante ello, el referente de los albos los cuestionó por igual. Para él, evaden la realidad con sus declaraciones tras el compromiso.

“Les pediría a los técnicos que describan el partido que fue. La gente no es tonta, el hincha tampoco”, comenzó señalando con fiereza en los micrófonos de Radio Cooperativa.

“Tenemos una opinión, podemos disentir, pero más o menos vemos igual los partidos. Que no nos digan que el equipo jugó bien cuando no lo hizo. No hablo sólo de Almirón. De todos los técnicos. También de Álvarez”, agregó.

En dicha línea, los remató, asegurando: “Ninguno de los dos hizo un buen partido. Se puede jugar mal, hubo partidos que fueron un bodrio. Pero decir que hicieron un buen partido es distinto”.

Un dardo al DT de Colo Colo

A su vez, Marcelo Pablo aprovechó de enviarle un recado al DT del club que ama, Colo Colo. Descartó que el rival en el Superclásico haya tenido más tiempo de preparación.

Es por ello que lo interpeló por sus declaraciones tras el duelo en el Estadio Nacional, en las que el entrenador albo aseguró que no se jugó mal. Para él, fue todo lo contrario en Ñuñoa.

“Creo que se confundió. No está en lo cierto lo que dice, que la U tuvo más preparación. No. Colo Colo tuvo más preparación para el clásico. Puede ser entendible que el jugador inconscientemente piense en el partido del martes (ante Junior de Barranquilla)”, cerró.