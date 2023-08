Bruno Barticciotto dio el gran salto de Palestino a Talleres de Córdoba. El hijo de Marcelo Barticciotto continuará su carrera en Argentina. Sin embargo, el paso del hijo del ídolo de Colo Colo al extranjero fue con polémica. El Gremio de Representantes de Chile fue tajante al acusar a Fernando Felicevich de un “abuso” en la operación.

En una extenso comunicado, el Gremio de Agentes indica que “Vibra se ha interpuesto en la relación contractual entre el jugador y sus representantes a fin de concretar el negocio gestado por Altius y Trading Sports”. Ante ello, Marcelo Barticciotto como padre del delantero rompe el silencio y barre con la polémica.

“¿Qué quieren que diga? Primero, la operación la gestionó totalmente Felicevich. Parte por ahí. Segundo, Bruno no tenía contrato con Altius y ni con Trading Sports de Marcelo Contreras. Se portaron muy bien con Bruno por casi siete años. No tengo nada que decir en contra, pero se equivocaron acá“, detalló Barticciotto en Coooperativa.

El ídolo de Colo Colo, además, reveló que “hace un año, Bruno manifestó que quería cambiar de representante, que no quería seguir con ellos porque veía que su carrera no avanzaba y él quería jugar fuera y que no lo estaban llevando por el camino que él quería”.

Marcelo Barticciotto confirmó que Fernando Felicevich hizo todo para que Bruno Barti fuera a Talleres (Photosport)

El padre de Bruno, que también estuvo en el sondeo de Colo Colo, entregó muchos más detalles de cómo ser portó Felicevich y de la situación que pasó con las empresas que se sienten afectadas por FF tras el paso del delantero a Talleres.

“Si bien a ellos les afectó, lo entendieron a Bruno y le mandaron un par de condiciones para que Bruno pueda seguir. No lo quiero hacer tan largo tampoco. Bruno les dijo que puedan seguir juntos y que ustedes se pongan de acuerdo con Felicevich para el caso de ser parte de la operación“, añadió.

En esa línea, Barti Padre agregó que “pusieron condiciones que eran inacaptebles. Bruno, les dijo que acordaran con Felicevich y ellos no llamaron nunca más a Felicevich ni a Bruno. En definitiva, Bruno firmó contrato con Felicevich y acá nadie robó a nadie, nadie le puso la pistola en la cabeza y él es grande, es adulto, él me dijo que me quiero cambiar de representante y le dije si estaba seguro, me dijo que sí“.

“El se decidió en cambiar de representante (…) La carta la podrían haber mando con otro futbolista y la hicieron con él. El tema es así”, terminó.