Marcelo Barticciotto recupera la fe en Colo Colo pensando en la definición de la Primera División del fútbol chileno, aunque también pone el punto sobre las ies respecto a la posible partida de Jordhy Thompson. El delantero fue visto ayer en el Sausalito por scoutings desde Azerbaiyán.

Uno de los clubes más importantes de esa liga es el Neftchi Bakú, donde actuaron exjugadores de Colo Colo como Nicolás Canales y José Luis Cabión. Ahora, Thompson es seguido desde esa liga y eso le genera ruido al ídolo del Cacique

“Es un jugador interesante pero recién está empezando a jugar. Recién empieza a mostrar sus condiciones y es prematuro, porque no tiene más de 7 partidos jugando de titular en Colo Colo”, expresó Barti en Cooperativa.

Además, el ex DT de Colo Colo es claro con su frase y también ironiza sobre lo que pueda venir para el jugador. “Vender un futbolista a la liga de un país como Azerbaiyán si no es una cifra estratosférica no sé si es conveniente. Ahora, si te ofrecen 20 millones de dólares me voy con él y le enseño educación”, expresó.

Marcelo Barticciotto siente que no es el momento para vender a Jordhy Thompson (Photosport)

Thompson ayer ante Everton marcó un golazo y fue el que le sirvió para que el Cacique ganara por 2-1 y se colocara a tiro de cañón en el fútbol chileno a 6 puntos del líder Cobresal.

Anteriormente, Thompson fue visto por veedores de Portugal y el Chaves era el equipo que lo tenía en su carpeta. Ahora, el país euroasiático viene por los tantos del cuestionado delantero, quien intenta dejar atrás lo ocurrido en el verano por sus hechos de violencia intrafamiliar.

“Pongamos la pelota en el piso y si lo pueden vender a un monto conveniente Colo Colo tiene que ver si lo va a tomar en consideración y de ser así lo conversará con el futbolista. Tiene muy pocos partidos en Primera División y si les conviene, lo venderán”, esbozó Barticciotto.