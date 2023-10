Marco Antonio Figueroa sigue dirigiendo a la selección de Nicaragua donde ha encontrado tranquilidad y respaldo para continuar su carrera como entrenador, sin embargo, siempre está la idea de volver a Chile.

En conversación con Paulo Flores para Bolavip, el estratega reitera que aún tiene una espinita clavada y es volver a dirigir a Universidad de Chile, donde estuvo en 2013 cuando reemplazó a Darío Franco, clasificando a los azules a la Copa Libertadores 2014 luego de ganar la Liguilla.

“Yo sueño con dirigir en Chile, creo que tengo una deuda conmigo, porque no sólo puedo estar para salvar equipos o llevarlos a una liguilla, tengo la deuda de salir campeón”, afirma.

Agregando que “la madurez tarda, pero llega. Mi etapa en la selección de Nicaragua demuestra la capacidad de madurez que hemos llegado y nunca puedo decir que no”.

Marco Antonio Figueroa quiere una revancha en la U

Ya lo había dicho antes, pero MAF reitera que tiene una espinita clavada y espera sacársela alguna vez.

“Cuando me vine de Chile dije que quise tener una revancha en la U, no hice las cosas mal, pero llegué solo, sin mi cuerpo técnico y ahora me gustaría estar con mi equipo, y hacer las cosas como las hago yo”, explica.

El Fantasma agrega que “puedo aportar no sólo a la U, también al fútbol chileno, habría que sentarse a conversar, pero a muchos equipos de los que dirigí, ya no iría”.

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

En definitiva, el compromiso entre azules y ruleteros se llevará a cabo el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.