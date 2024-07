Marco Borgnino revela que en Cobreloa buscan levantar las metas: "Tratamos de no mirar para abajo"

Marco Borgnino tuvo un buen inicio de temporada con Cobreloa. Sin embargo, sufrió lesiones que lo privaron de jugar en gran parte de la primera rueda. Hoy el mediocampista está recuperado y fue un aporte clave en el triunfo loíno por 3-1 ante Palestino en el estadio Zorros del Desierto.

El volante asistió con un gran centro a Bastián Tapia en el gol del 1-1 y marcó el tanto del 2-1. Tras el compromiso, destacó el trato de sus compañeros en sus momentos complicados y recordó lo que vivieron en la primera parte del año.

“Venía de dos lesiones que me alejaron un poco de las canchas, pero el grupo siempre me bancó y me apoyó para volver fuerte. Creo que esto es una muestra de toda la mierda que comimos durante este primer semestre”, comentó Borgnino en conversación con TNT Sports.

También valoró de buena forma el triunfo para complementar el empate 1-1 ante Huachipato en el CAP en el inicio de la segunda rueda: “El grupo se hizo fuerte el otro día en la cancha de Huachipato y teníamos que lograr una victoria para hacer valer ese punto de visitante. Fue un partido muy duro, un equipo muy bueno. Hicimos las cosas bien y nos pudimos llevar los tres puntos merecidos”.

Marco Borgnino fue figura en triunfo de Cobreloa. (Foto: Photosport)

Borgnino asegura que en Cobreloa buscan de mirar hacia arriba en la tabla de posiciones

El futbolista de 26 años si bien reconoce el actual momento, confiesa que también pone el foco en mirar hacia arriba en la tabla: “Sabemos en la situación que estamos, con la grandeza que tiene el grupo, este club, tratamos de no mirar para abajo y siempre mirar para arriba. La tabla está muy apretada en la parte del medio. Si agarramos una racha buena de victorias, tendríamos otro objetivo en mente, paso a paso, a disfrutar ahora y pensar en Cobresal”.

Además mostró convicción de cara a lo que viene: “Nosotros estamos confiados en el grupo que tenemos, en estos dos partidos se demostró lo que venimos trabajando con el nuevo cuerpo tiempo. Estamos bien para afrontar todos los partidos que vienen”.