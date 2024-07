El ex volante de Cobreloa llenó de alabanzas al gran segundo tiempo loíno y destacó con todo a dos futbolistas.

Cobreloa no se va a quedar con los brazos cruzados y va a luchar para seguir en Primera División, así quedó demostrado este lunes 29 en el importante triunfo por 3 a 1 ante Palestino, en el Estadio Zorros del Desierto.

El conjunto de Calama tuvo que venir de atrás en el marcador y en un gran segundo tiempo pudo pasarle por arriba a los Árabes, gracias a los goles de Bastián Tapia, Marco Borgnino y Javier Parraguez.

Con este resultado, los loínos subieron al decimosegundo lugar con 18 puntos y ya superaron a Audax Italiano y Huachipato que tienen 17 unidades.

CAMILO PINO SE MUESTRA ORGULLOSO POR EL TRIUNFO DE COBRELOA

Camilo Pino, tricampeón con los Zorros, dialogó con BOLAVIP CHILE y se mostró entusiasmado con la segunda parte del equipo de Dalcio Giovagnoli.

“El segundo tiempo de Cobreloa es el que quiere ver el hincha y a la hinchada le gusta. En 45 minutos dio vuelta un partido que no se veía por donde”, indicó el ex jugador parte de la selección juvenil del Mundial Sub 20 que se realizó en nuestro país en 1987.

Además, Pino tuvo palabras de halago para el nivel de Nahuel Donadell y el propio Marco Borgnino. “Donadell las pelea, las lucha y eso es lo que uno quiere. Bognino también juega bien al fútbol. Entonces son dos jugadores completamente diferentes, son más técnicos y les cambió el sistema de juego a Palestino”, apuntó.

El volante loíno anotó un gol y dio dos asistencias en un nuevo triunfo de Cobreloa | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

“Yo creo que este triunfo nos va a fortalecer y nos va a dar confianza para los otros partidos que vienen”, sentenció.

¿Cuándo juega Cobreloa por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024?

Cobreloa ahora tendrá un compromiso clave, ya que visitará a Cobresal el domingo 4 de agosto a las 15:00 en el estadio El Cobre de El Salvador.