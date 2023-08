Mauricio Israel no le da respiro a Arturo Vidal y destapa dura enfermedad del King: "Por favor, ayúdenlo"

Arturo Vidal está viviendo un segundo aire en Brasil después de haber dejado al Flamengo de Jorge Sampaoli y estando ahora en el Athletico Paranaense donde comparte camarín con Luciano Arriagada.

Es precisamente el bicampeón de América con La Roja quien fue sujeto de los dardos de Mauricio Israel, conductor de Círculo Central quien habló del momento del King y reveló una dura enfermedad que sufre, según él, el jugador de Paranaense.

“Lo de Vidal que perdió a sus caballos es cierto. Le quedan 3 o 4 que están en el Club Hípico, son caballos de carrera, pero de valores bastante bajos, pero eso no es lo relevante acá”, abrió los fuegos el comunicador.

Según Israel, Arturo Vidal sufre de ludopatía. | Foto: Photosport

Israel revela dura enfermedad del King: “A mí lo que me preocupa es su ludopatía. Fíjese usted que me dieron este dato, confirmado, cuando Vidal no apuesta en las carreras del Club Hípico la masa de apuesta baja en un 5%”.

“Entre 1.200 y 1.800 millones son las apuestas en un día. Entre 60 y 90 millones apuesta cada vez Vidal. Por favor, ayúdenlo, sáquenlo de ahí”, cerró el comunicador haciendo un llamado de emergencia por Vidal.

¿Habrá respuesta de Arturo Vidal? El jugador que milita en el fútbol brasileño ahora está incursionando en el mundo de los streaming, por lo que no sería raro si se refiere al tema la próxima vez que esté en línea compartiendo con sus seguidores.