Hace años se discute cuál es el cuarto grande del fútbol chileno, considerando que Colo Colo y las Universidades (de Chile y Católica) están en los tres primeros peldaños sin ninguna duda, por eso las declaraciones de Emiliano Vecchio asegurando que Unión Española está en el número 4, sacó chispas.

“Unión Española es un equipo grande por títulos, porque también tiene una historia muy rica porque en el año 75 jugó una final de la Copa Libertadores con Independiente, no cualquiera equipo de Chile lo hizo, tiene muchos títulos nacionales. Yo lo pondría a Unión Española como el cuarto grande”, disparó el volante.

No pasó mucho tiempo para que desde Cobreloa le salieran a contestar al 10 hispano, y es José Luis Díaz, uno que vistió ambas camisetas el que responde la “afrenta”.

“Es una frase para la hinchada, con el respeto que le tengo a Unión, hay gente que me quiere ahí y capaz que después de esto no me quieran, pero Cobreloa es una situación inexplicable, hemos ido a jugar fuera del país, siempre hubo gente de Cobreloa, jugamos en Puerto Montt, había hinchada nuestra”, afirma en conversación con BOLAVIP.

Agregando que “tenemos dos finales de la Copa Libertadores y si nos hubiera tocado jugar en Calama como correspondía, hoy seríamos campeones”.

José Luis Díaz le contesta a Emiliano Vecchio

Pepe Díaz analiza el momento de Cobreloa

Cobreloa sumó su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Nacional, esta vez en su viaje a Coquimbo donde los piratas se impusieron 2-1.

José Luis Díaz cree que hay un factor que le viene jugando en contra al Zorro. “Fueron muchos años disputando el torneo de ascenso y es complicado retomar el nivel de la primera división dentro del nivel que se juega, nos tocó perder con un candidato en casa y nos tocó salir a jugar con un equipo difícil y más encima en Coquimbo, y ahí se ve la postura de uno y otro equipo”, afirmó.

Igualmente el ex volante le da méritos al entrenador del Barbón. “Fernando Díaz es un técnico espectacular, yo lo tuve en Cobreloa, es muy inteligente a la hora de hacer un esquema para enfrentar al equipo contrario”, cerró.