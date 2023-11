Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 han dejado grandes actuaciones por parte de nuestros deportista nacionales, los cuáles se han colgado una gran cantidad de medallas en los distintos deportes que se han desarrollado.

Uno de aquellos, fue el judoca Thomas Briceño, quien se quedó con la medalla de plata tras caer en una peleada final ante el canadiense Shady Elnahas en la categoría de 100 kilos de este deporte, quedando muy cerca de la presea dorada.

Días después de este importante logro para el deportista nacional, Briceño conversó con Radio ADN lo que fue la obtención de su medalla de plata, en la que dentro de esta confesó su gran amor por Colo Colo.

“Soy colocolino de pequeño, puedo reconocer que hace mucho tiempo no voy al estadio”, comenzó señalando Briceño.

Briceño tuvo medalla de plata para Chile | Foto: Instagram

Siguiendo con su confesión, el gran deportista chileno explicó como fue que nació su amor por Colo Colo, a quien da como gran gestor a su padre, con quien iba al estadio

“Con mi papá me acuerdo que íbamos todos los domingos, siempre, cuando me metí de lleno al deporte y empecé a viajar un montón, empecé a ver los partidos por la tele y me aleje por los viajes”, declaró.

En la actualidad, Briceño indica que no ha podido volver a seguir esa rutina de poder seguir de cerca a su gran amor, pero que espera poder retornar aquello para llevar a su hija, a quien quiere heredarle también su amor por el ‘Cacique’.

“Es algo que quiero retomar y lo he conversado con mi papá, aprovechando que tengo a mi hija, porque también quiero que sea colocolina”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, el medallista de plata en el Judo indicó quienes fueron sus grandes ídolos cuando seguía de cerca a Colo Colo “Sánchez fue uno de mis preferidos, Vidal, Bravo como arquero, Chupete, Fernández”.