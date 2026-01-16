El mercado de fichajes sigue encendido y esta vez fue el turno de Deportes Limache, quien dio la sorpresa tras anunciar tres fichajes en un solo día. Los tomateros se preparan para enfrentar a Coquimbo Unido por la semifinal de la Supercopa.

A través de sus redes sociales los limachinos anunciaron las llegadas de Benjamín Molina, quien llega desde O´Higgins, Flavio Moya proveniente de Universidad de Chile, y de Vicente Álvarez, quien viene desde Unión San Felipe.

Las incorporaciones se suman a las contrataciones de Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Facundo Marín, Gonzalo Sosa, César Fuentes, Yerko González, Marcelo Flores, Claudio González, Jean Meneses, Marcos Arturia y de Axel Alfonzo.

Con 14 contrataciones nuevas, los tomateros se preparan con todo para la temporada 2026, en donde jugarán 4 torneos en el presente año.

Daniel Castro, figura de Deportes Limache

Los comandados por Daniel “Popín” Castro, son uno de los equipos que mayor cantidad de fichajes han anunciado. Esto porque se encuentran a la par de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, quienes también desenvainaron la billetera.

¿Qué viene para Deportes Limache?

El debutante en la Liga de Primera en 2025, entrena para lo que será su primer encuentro oficial del año, en donde se medirá frente a Coquimbo Unido. Con fecha del miércoles 21 de enero a las 19:00 horas. Este partido será válido por la semifinal de la Supercopa, que se disputará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

En síntesis