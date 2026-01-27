Este viernes comienza la Liga de Primera 2026 donde los distintos equipos de Primera División buscarán ser protagonistas y quedarse con el título de campeón que la última temporada fue para Coquimbo Unido.

Uno que buscará cambiar la cara respecto a lo hecho el año pasado es Everton de Viña del Mar, cuadro que en la temporada 2025 tuvo que esperar hasta la última fecha para zafar del descenso a la Primera B.

Con 5 refuerzos confirmados para la presente temporada, el cuadro viñamarino no se detiene y ahora habría asegurado a una de las máximas promesas del fútbol colombiano que la rompe en la selección de su categoría.

“La joya colombiana de 17 años, Santiago Londoño, es el sexto refuerzo de Everton. El acuerdo es total para que el atacante defienda la camiseta Oro y Cielo en esta temporada. EL goleador de 1.83m llegará en las próximas horas al país”, informó el periodista Diego Peralta en su cuenta oficial de X.

Londoño pertenece al Envigado de Colombia y, si bien a nivel de clubes no ha podido replicar lo que ha hecho con la Selección Colombiana en categorías inferiores, es uno de los máximos proyectos que hoy por hoy tiene el país cafetalero.

Su llegada, además, se especula que es una maniobra del Grupo Pachuca para darle tiraje y que después vaya al Real Oviedo, club que también pertenece al conglomerado que administra a Everton.

