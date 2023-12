Deportes Iquique consiguió un empate 1-1 ante Santiago Wanderers en el estadio Elías Figueroa Brander por la final ida de la Liguilla de Ascenso. El defensor de los Dragones Celestes, Miguel Sanhueza, aseguró que no se vieron afectados por jugar de visita ante un gran marco de hinchas Caturros.

“Queda reflejado que no nos afectó mucho la gente en Playa Ancha, por cómo jugamos el encuentro, hicimos nuestro trabajo, fuimos a hacer un tipo de partido que nos resultó”, dijo en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Además, anticipó que la situación cambiará este domingo a las 19:00 en el estadio Tierra de Campeones: “Acá será otra cosa, en Wanderers saben que la gente va al estadio, son hinchas de su equipo a morir y será una caldera el domingo, como lo fue allá también”.

El zaguero expresó que será un encuentro complicado: “Nosotros debemos pensar en hacer las cosas bien y quedarnos con esta llave, será un duelo difícil”.

En Deportes Iquique quedan conformes con el empate en la final ida de la Liguilla

Miguel Sanhueza analizó lo que fue el 1-1 en Playa Ancha. “El partido de ida era importante, pero no decisivo, quizás por eso los dos equipos se respetaron mucho, nosotros hicimos nuestro trabajo, sabíamos que íbamos a jugar con un estadio lleno, en una cancha que permite desarrollar un buen fútbol, pero en un ambiente complicado”, comentó.

Luego mostró su conformidad por la igualdad que les permite dejar abierta la llave: “Finalmente nos quedamos conformes con el empate, que todavía no define nada, porque el domingo hay otro partido”.

Miguel Sanhueza (izquierda de la foto) anticipa un partido complicado ante Santiago Wanderers (Foto: Photosport)

“Será un partido complicado, los dos equipos van a proponer porque la llave está totalmente abierta. Ojalá sea un lindo duelo, con buen ambiente y que ambos cuadros puedan disfrutar en la cancha”, agregó.

Su paso de Santiago Wanderers a Deportes Iquique

Sanhueza en la temporada pasada defendió la camiseta de Santiago Wanderers, pero ahora le toca representar a Deportes Iquique. “Es parte del fútbol esto de que estás en un lado y después en el otro. Me siento muy feliz en Iquique, me he sentido muy cómodo desde el primer día en que llegué, estoy defendiendo a full la camiseta y Dios quiera que nos vaya bien”.