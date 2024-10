Cobreloa está sumido en una profunda crisis deportiva e institucional. Luego de varios años en Primera B, este año lograron por fin volver a participar del torneo de honor, aunque, como pinta la cosa, la permanencia es algo que, al menos hoy, se ve muy lejano.

Actualmente, los loínos marchan en la decimoquinta posición con 24 unidades, solo una más que el colista exclusivo, Deportes Copiapó. Si bien la derrota por 2 a 0 ante Everton del fin de semana caló bastante hondo, el golero naranja, Nicolás Avellaneda, envió un potente mensaje a la fanaticada de los “Zorros”.

En diálogo con el portal en la línea, el golero aseguró que la meta es a como dé lugar dejar al equipo en Primera División: “Ante Audax (Italiano) sentía que era una final y que era el partido clave para poder respirar y tener más cerca la salvación. Luego, preparando la semana con Ñublense, sentíamos que era el partido para ganar. También pensé que llegaríamos con fuerza a jugar con Everton y llevarnos puntos a Calama, pero no se dio”.

Fue allí cuando dejó su esperanzador mensaje a la hinchada loína: “Esto está complicado y difícil, pero aún tengo fe. Esto es fútbol, merecido o no, queremos dejar a Cobreloa en Primera”.

La prioridad de Nicolás Avellaneda en Cobreloa

El golero aseguró al citado medio que sus intereses personales están muy por debajo del interés colectivo, diciendo: “prefiero ser un desastre (en el arco) y ganar los partidos. Me encantaría que me puteen todos los partidos, pero ganar; eso me dejaría más tranquilo. No me deja tranquilo tapar uno o dos balones y no ganar. Sólo nos queda entrenar y seguir mejorando cada uno en lo personal. Es una situación muy dura para todos”.

“Una victoria o un gol nos va a venir bien para el ánimo; eso nos falta, ganar y hacer goles. Tenemos un partido con Copiapó complicado, aunque nuestro mayor rival somos nosotros mismos”, complementó.

El golero loíno quiere dejar a los “Zorros” en Primera (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Puede ser el inicio de hacer un buen partido y ganar, además de tener un buen funcionamiento con llegadas y goles, y mantener el arco en cero que tanto nos ha costado. Que sea un indicio de que podemos y que en las últimas fechas consigamos resultados importantes que nos dejen en Primera, aunque reitero, hoy nuestro mayor rival somos nosotros mismos“, sentenció.