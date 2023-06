Hace un par de días, Gary Medel dijo adiós definitivamente al Bologna a través de un largo mensaje en Redes Sociales, donde confirma que no seguirá y ahora está a la espera de encontrar un nuevo club.

Según varios trascendidos, el baluarte de la Selección Chilena no tendría en sus planes volver a Sudamérica, por lo que seguir en Europa es una prioridad absoluta para él y su familia que reside mayoritariamente allá.

Gary Medel buscará equipo tras su salida del Bologna. | Foto: Photosport

“Las decisiones de los jugadores más grandes toman peso más familiar que deportivo, tienes que entender que los equipos de primera línea no te buscan porque es normal. Me imagino que Gary no habrá tenido posibilidades de quedarse en Bologna si estaba tan contento”, analizó Nicolás Peric en ESPN F Show.

Sobre su futuro, el Loco aconseja: “Buscar a un equipo de la Serie A que lo necesite y diga ‘ya, a ver cómo juega este equipo o me quiere de volante’, porque ir a un equipo por ir y no saber de qué forma juega ni saber el estilo del técnico de manera que puedas rendirle y no solo firmar por un equipo y encontrarte con que el sistema no te acomoda”

“¿Puede jugar de volante?, ¿De central?, ¿Le sirve ser tiempista y tener buen pie o tener altura para jugar de central? Me parece que tiene que meditarlo bien y buscar un lugar donde se sienta cómodo y participe de lo que haga el equipo”, complementó en el cierre.