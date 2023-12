No alcanza a durar tres meses: Hernán Caputto no sigue en Ñublense para la temporada 2024

Hernán Caputto no continuará en la temporada 2024 como director técnico de Ñublense. Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, el club informó la salida del DT que había llegado en septiembre.

“Deportivo Ñublense informa que el Sr. Hernán Caputto ha finalizado su vínculo con nuestra institución”, informaron este miércoles 13 de diciembre.

“Le deseamos todo el éxito en sus nuevos proyectos, y agradecemos el trabajo, compromiso y profesionalismo durante estos meses a Hernán Caputto y su cuerpo técnico”, agregaron.

Además, confirmaron que el club ya se encuentra trabajando en fichar a un nuevo estratega: “El Club ya se encuentra trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador para la temporada 2024”.

Finalmente, tras ser anunciado el 15 de septiembre en Ñublense, el ex DT de la Selección Chilena Sub 17 no alcanzó a durar tres meses en su cargo.

Hernán Caputto no continúa como entrenador de Ñublense (Foto: Photosport)

La polémica de Hernán Caputto con Jaime García

Un hecho que marcó las últimas semanas del ahora ex entrenador de Ñublense, fueron sus palabras sobre su antecesor, Jaime García. “¿Quién? ¿El indisciplinado de García? ¿El que chupaba con los jugadores?”, dijo en un diálogo con un hincha de los Diablos Rojos.

Aquel hecho, terminó acrecentando el divorcio con la hinchada del cuadro chillanejo. Los fanáticos del equipo tienen un especial cariño por el estratega García, quien los llevó a Primera División, logró un histórico segundo lugar en la máxima categoría, consiguió la primera victoria en Copa Libertadores y los lideró en la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.