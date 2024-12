No pudo convencer

El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, toma decisiones importantes pensando en la temporada 2025, donde los azules además de competir a nivel nacional, también volverá a la Copa Libertadores.

Una de esas, es determinar cuáles son los jugadores que no formarán parte de la U en el año que se avecina y como BOLAVIP CHILE ya ha dicho, la lista negra ya fue revelada, esperando que no aparezcan más nombres.

Uno de ellos es el canterano, Jeison Fuentealba. El jugador, está próximo a cumplir 22 años y no pudo consolidarse en el cuadro universitario, considerando que ya ha tenido dos pasos por otros clubes como Deportes La Serena y Universidad de Concepción.

Y si bien en 2023 con Mauricio Pellegrino alguna opción tuvo y es más, fue titular en un Superclásico ante Colo Colo, definitivamente no pudo revalidar lo que alguna vez mostró en la cantera del Romántico Viajero.

El momento que marcó a Jeison Fuentealba

Tras participar en el Preolímpico en 2024, el nacido en Cerrillos volvió a Universidad de Chile y se puso de inmediato, bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Gustavo Álvarez, quien le dio una gran oportunidad de entrada, semanas más tarde.

El mediocampista, fue titular en los azules en el primer partido de los estudiantiles en la temporada ante Audax Italiano y que incluso, marcó el retorno al Estadio Nacional, jugándose el duelo con 30 mil espectadores en las butacas.

Fue reemplazado en el entretiempo por Nicolás Guerra, de ahí en más, no se supo más de Jeison Fuentealba, quien solo estuvo en el banco en los duelos ante Deportes Copiapó y Cobreloa como visita y en algunos, fue citado, pero finalmente ni siquiera estuvo considerado entre los suplentes.

Terminó emigrando a Universidad de Concepción, donde sumó minutos y tuvo una participación considerable en el segundo semestre en el elenco del Campanil.

El 2023 sumo minutos en la U con Pellegrino en el banco (Photosport)

¿Por qué Gustavo Álvarez no quiere a Fuentealba?

Resulta difícil saberlo, pero algo no le gustó del desempeño del canterano esa calurosa tarde ante los itálicos en Ñuñoa. No puede ser, que un jugador que se perfilaba para ser considerado, no sumó más que 45′ minutos vestido de azul.

Ahora, el canterano tendrá que buscar un nuevo rumbo y mostrar todo su potencial, para que así al menos, se pueda reconsiderar la medida. De él depende.