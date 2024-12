Universidad Católica trabaja en su mercado de fichajes, en el que no solo debe incorporar jugadores. El cuadro precordillerano analiza sus renovaciones, en las que no tendría acuerdo con dos nombres del plantel.

Ante ello, un mundialista con Chile e identificado con la UC sacó la voz. Y es que para él, no hay por qué llorar las posibles partidas de César Pinares y Alfonso Parot: los considera reemplazables.

Al menos, así lo piensa René Valenzuela. El referente del conjunto de San Carlos de Apoquindo conversó con BOLAVIP CHILE y se refirió a las posibles partidas. Les abrió la puerta para que se vayan sin temor alguno.

“Para mí, personalmente, no son jugadores determinantes. Yo no me preocuparía, sí me preocuparía de que esos jugadores que se van sean reemplazados y sean reemplazados de una mejor categoría”, lanzó.

En dicha línea, ejemplificó con la salida del lateral izquierdo. Pidió un nombre de envergadura para cubrir dicha banda: exigió un especialista sí o sí. Hay que ser protagonistas en 2025.

“O sea, siendo Parot un jugador de casa, lateral, no sé, a mí me parece que ahí, por ejemplo, tendría que ser un jugador más de categoría, más de los que se van”, comentó.

René Valenzuela le entregó el visto bueno a estas dos posibles salidas de Universidad Católica.

El camino de Universidad Católica

Finalmente, René Valenzuela llamó a la UC a pensar en grande. Para él, hay que apuntar a lo más alto posible y ello comienza con la clasificación a la Copa Sudamericana. Será el primer paso.

“Y así Católica yo creo que va a poder participar de torneos internacionales, que es lo que siempre yo he dicho, que Católica tiene que estar en esos torneos internacionales y tiene que ser protagonista”, cerró.