Deportes Iquique es el sorprendente líder del Campeonato Nacional 2024 con diez unidades, una más que Universidad de Chile, su más cercano perseguidor de momento y que incluso cuenta con un partido pendiente ante Cobresal.

La gran figura que tienen los dragones celestes del norte es Edson Puch, quien vive un verdadero veranito de San Juan con Deportes Iquique y no solo se ha transformado en un ídolo del equipo, sino que también en un símbolo de la ciudad.

El habilidoso campeón de América con La Roja estuvo de invitado en De Fútbol Se Habla Así de D Sports y destapó las dos veces que rechazó jugar en Colo Colo por lealtad a Universidad de Chile y después a Universidad Católica.

Puch le dijo que no dos veces a Colo Colo. | Foto: Photosport

Puch revela que, cuando salió de Chile, la U fue su primera opción para retornar al país: “Yo había jugado en la U y quería volver cuando volví a Chile, porque había jugado ahí y le tenía un cariño a la institución”, dijo.

“No se pudo, hubo problemas, confusiones con el doctor o que yo tenía problemas, cosas que pasaron pero que no fueron tal. También estaba Colo Colo pero no quería ir por lo mismo, por la rivalidad que la U y Colo Colo y preferí ir a la UC”, aportó.

No hay primera sin segunda, reveló Puch: “Fue una buena decisión y el segundo año que estuve a préstamo en Católica, Colo Colo de nuevo me buscó y me ofreció bien para ir pero había sido campeón en la UC y decidí quedarme ahí”, remató.

El palmarés de Edson Puch

Un título de Primera División con Universidad de Chile, tres con Universidad Católica, tres Supercopa con la UC, una Supercopa Argentina con Huracán y la Copa América Centenario de 2016 son el palmarés de Edson Puch en su exitosa carrera profesional.