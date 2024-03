El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue siendo tema, toda vez que el partido dirigido por José Cabero dejó hartas polémicas que, con el paso del tiempo, se han tratado de ir aclarando.

Una de las más controversiales fue la no expulsión de Maximiliano Falcón, quien agredió a un jugador de Universidad de Chile y quedó impune. En la liberación de los audios del VAR por parte de la ANFP, quedó en evidencia que no fue expulsado porque fue su mano la que ‘pasó a llevar’ al jugador azul.

Diego Rivarola reaccionó en ESPN Chile con absoluta furia por los argumentos esgrimidos para no expulsar al central uruguayo y sin darse mayores vueltas aseguró que lo ocurrido en el Monumental fue una ‘vergüenza’.

Rivarola explotó por polémica jugada en el Superclásico. | Foto: Photosport

“En esta jugada específicamente el árbitro no tiene la culpa, pero el tema de la U es que es una vez el árbitro, el VAR, que se cae la bandera, siempre pasa algo. Qué casualidad que siempre pasa algo en contra de la U”, advirtió Diego Gabriel.

El ex delantero azul deja el calibre grueso para el final en donde asegura que, en el Estadio Monumental, hay otro criterio: “No sé si persecución es la palabra exacta, pero sí sé que durante años siempre algo pasó. En general y en el Monumental sobre todo, los árbitros en el Monumental son muy livianos y lo he sostenido siempre”, remató.

Lo cierto es que Universidad de Chile volvió a ganar en Pedreros tras casi 23 años y ahora todo es fiesta en la U, donde se preparan para recibir a O’Higgins de Rancagua el próximo sábado en el Estadio Nacional.

Así va Universidad de Chile en la tabla

La U marcha segunda en el Campeonato Nacional 2024 con 9 puntos, uno menos que el sorprendente Deportes Iquique que es el puntero exclusivo del torneo nacional.