“No he sido...”: La descarnada autocrítica de Edson Puch en su retorno al fútbol chileno

Edson Puch estuvo en el retiro 17 meses y a mitad de la temporada 2023, el delantero decidió dejar su inactividad para reinsertarse con Deportes Iquique. Los Dragones Celestes estuvieron a 90 minutos de la gloria en la Primera B y sólo se conforman con un segundo lugar, que les da seguridad de seguir en la pelea por volver a Primera.

Sin embargo, la nueva etapa de Puch en el cuadro de Miguel Ponce no ha sido lo esperado para él ni para el cuerpo técnico. Hasta el momento, Edesound tiene un total de 233 minutos en 7 partidos. De ellos, el exjugador de La Roja sólo fue titular en un compromiso.

A través de su Instagram, Puch realizó una descarnada autocrítica sobre lo que ha sido su retorno a la actividad. Con 37 años, uno de los ídolos de Iquique simplemente ha sentido su vuelta al fútbol chileno, luego de estar dedicado a la música y a los torneos de pádel.

“Mi vuelta al futbol ha sido muy difícil después de 1 año y 5 meses. Se que no he sido el aporte que muchos esperan. He sentido mucha frustración“, adelantó Puch a través de sus redes sociales.

Edson Puch está trabajando en su puesta a punto en Iquique (Instagram)

La promesa de Puch

Durante todo este tiempo, Puch ha intensificado la puesta a punto para ser un aporte para Iquique y por qué no soñar en volver a jugar en la Primera División con 37 años.

En el mes de para que tendrá Iquique antes de pensar cuál será su rival por el retorno a Primera, el exjugador de la UC realiza una promesa para todos los hinchas de los Dragones, que quieren ver brillar al delantero.

“Seguiré trabajando día a día en esta pausa de un mes para fortalecer mi cuerpo y recuperar la confianza pérdida. Sigo con la fe intacta a pesar de las dificultades. Volveré más fuerte para ayudar a cumplir el objetivo“, indicó Puch.

¿Qué viene para Edson Puch y Deportes Iquique en Primera B?

Edson Puch buscará ponerse a tono en lo físico, ya que Deportes Iquique al ser segundo en la tabla de la Primera B ya está instalado automáticamente en la semifinal de la Liguilla de Ascenso y tendrá que esperar a su rival. Los iquiqueños tendrán que esperar rival, que saldrá de los que buscarán avanzar en la definición como: Wanderers, Temuco, Antofagasta, La Serena, San Luis y San Felipe.