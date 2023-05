¡No le perdona una! Ácido ex mundialista con La Roja destroza a Arturo Vidal: "Si no fuera por Sampaoli, no jugaría"

Arturo Vidal no está atravesando el mejor momento de su carrera en el Flamengo de Brasil, pese a que desde la llegada de Jorge Sampaoli ha tenido más protagonismo e incluso ha arrancado de titular en casi todos los partidos.

Los hinchas del Mengao, por otra parte, no quieren ver ni en pintura al astro de la Selección Chilena y se lo hicieron saber a la llegada del equipo a Río de Janeiro tras el empate ante Ñublense por Copa Libertadores.

La tensa situación que vivió el volante de La Roja en Brasil no es nueva: los fanáticos del Flamengo le recriminan a Vidal que no hace nada en la cancha y ya derechamente piden su salida aludiendo que no estuvo a la altura de la expectativa que generó.

Vidal se llenó de críticas tras empate del Flamengo ante Ñublense por Libertadores. | Foto: Photosport

Quien aprovechó el vuelito de los hinchas brasileños fue Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quien se volcó a sus Redes Sociales para añadir un capítulo más de su rechazo a Arturo Vidal y lo hizo con grueso calibre como acostumbra.

“Hinchas del Flamengo indignados con Vidal. Desaparece el amor gestado por el marketing. “No hace nada bueno”, replican los periodistas. Y no dejan de tener razón. Si no fuera por Sampaoli, no jugaría”, dijo el Pollo.

Arturo Vidal, ahora, tendrá que ver qué hace con su futuro en diciembre cuando expire su contrato con el Flamengo, donde muy posiblemente no le renueven y tenga que buscar un nuevo destino.