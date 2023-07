"No le vendan humo a la gente": Periodista de Canal 13 se las canta clarita a las figuras de la Roja sobre un posible retorno al fútbol chileno

Hay varios jugadores de la denominada Generación Dorada del fútbol chileno que permanecen en actividad y que en más de alguna oportunidad han mostrado su deseo de retornar al club de sus amores.

¿Los casos más emblemáticos? Gary Medel con la Universidad Católica y Arturo Vidal con Colo Colo, pero lo cierto es que ambos jugadores están lejos de retornar a nuestro fútbol.

Vidal, Medel y compañía siguen a gran nivel en el extranjero | FOTO: Photosport

Felipe Espina, periodista de Canal 13, en el programa Agenda Matinal del canal de Youtube de Todo Es Cancha le envió un fuerte recado a las grandes figuras de la Roja y también a los hinchas nacionales que se ilusionan con el retorno de estos astros.

“Ninguno de ellos quiere venir a jugar a Chile, no les interesa. Te venden el humo que a Colo Colo o Católica algún día voy a volver, no quieren”, comenzó diciendo el comunicador.

“No le vendan humo a la gente. Uno no se las compra pero que no le vendan humo a los hinchas que se ilusionan con el regreso de Vidal, hueón no quieren venir”, sentenció.

Recordar que tanto Medel como Vidal seguirán su carrera en el Brasil: uno acaba de fichar en Vasco de Gama y el otro está a una firma de concretar su llegada al Athletico Paranaense.