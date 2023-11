Nicolás Núñez es uno de los técnicos chilenos que está al mando de uno de los grandes del fútbol chileno. El joven estratega de la Universidad Católica está desarrollando un proceso y confesó su amistad con Nicolás Córdova, quien suena con fuerza para ser DT de La Roja Absoluta.

Sin embargo, Núñez cree en los procesos y su convicción es de ir paso a paso. Por ello, le lanzó una potente recomendación a Córdova, quien fue catapultado por Pablo Milad como uno de los técnicos posibles a asumir la conducción del cuadro nacional.

“No lo sé. Me encanta su intención de juego, pero no sé si sería lo mejor para él. Lo digo como amigo, no sé si será lo mejor para él”, disparó Núñez en la conferencia de la UC.

Luego, Núñez agregó que “el hecho de venir por un objetivo y rápidamente cambiarlo, no sé si la Selección hablaría de que está haciendo las cosas (bien) o si vamos a cambiar a la primera”.

Nicolás Núñez no está ni ahí en ver a Nico Córdova como DT de La Roja (Photosport)

Núñez es tajante al decir que quiere ver a su amigo en las inferiores de La Roja más que un gran salto en su carrera. Le pide tiempo al tiempo.

“Siempre he pensado que en las Selecciones quien dicte las directrices, y lleve lo metodológico, lo competitivo y tiene que ser alguien muy capacitado. En él, lo veo reflejado, así que espero siga al mando y después podamos ver los frutos con él más adelante”, esbozó.

Foco en los jóvenes

Nico Núñez reconoció que sí está feliz por esta oportunidad que Córdova tuvo al mando de La Roja y sabe que él está capacitado para tomar el fierro caliente, aunque sólo por esta ocasión y no para el futuro.

“Conozco su propuesta y la verdad que no me llama la atención ni me sorprende su capacidad en que tan corto tiempo haya impregnado desde el juego una forma del equipo, que se sintió y mostró cómodo”, dijo.

Incluso, conociendo a Córdova en la cancha y fuera de ella, Núñez da señales que el exjugador de Colo Colo está pensando en su proyecto de juveniles.

“Yo no sé sí está en la cabeza de él está que pueda ser el técnico de la absoluta (…) Él es un técnico meticuloso, que se ha preparado bien, se está constantemente preparando”, terminó.