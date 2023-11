El clásico universitario esta a la vuelta de la esquina y uno que sabe de este tipo de partidos es Paulo Garcés. El golero de 39 años vistió las camisetas de Universidad Católica y la U, además supo ser campeón en ambos elencos.

Por lo que es palabra autorizada para hablar de este tipo de instancias. Y ante el llamado de Bolavip Chile recalcó cuáles son sus expectativas para un partido en el que no tiene preferencias.

“No tengo favoritos. Sí quiero ver un buen espectáculo. Un buen partido como lo es un clásico. La U no viene bien pero estos partidos son distintos. Espero un buen espectáculo porque hace rato no se ve eso. El último Colo Colo vs Católica fue infartante y ojalá se pueda repetir ese nivel de emoción”, recalcó Garcés.

Eso sí, el portero apuntó a que la balanza se puede cargar un poco más hacia el lado de Nicolás Núñez por los años compartidos como futbolistas profesionales.

“Me gustaría que saque un buen resultado. Le tengo mucho cariño y espero que le vaya bien. Me gustaría por ese lado que tenga un buen rendimiento”, explicó.

Respaldo a Eduardo Berizzo

Paulo Garcés tuvo de entrenador a Eduardo Berizzo en O’Higgins, elenco donde conquistaron el campeonato local ante Universidad Católica en 2013. Por lo mismo recalcó que hay un cariño especial por el ‘Toto’ y su proceso en la Roja.

“Me gustaría que el proceso continúe. He sido un amante del proceso del Toto por lo que he vivido con él. La medalla de plata es importante por lo conseguido”, aseguró.

Paulo Garcés todavía confía en el proceso de Eduardo Berizzo (Photosport)

Sin embargo, Garcés también enfatizó que es importante sumar este doble fecha de noviembre ya que el panorama podría complicarse.

“El proceso de recambio viene y se esta formando. El tema es que en la adulta no hay tiempo y quedar fuera de otro mundial sería grave. Esta doble fecha FIFA es más que importante“, apuntó.

Paulo Garcés no piensa en el retiro

Pese a que este 2023 estuvo marcado por fractura de radio y del antebrazo izquierdo, el portero nacional recalca que no quiere colgar los guantes. Es por ello que piensa seguir jugando, donde la prioridad es retornar a la primera división del fútbol chileno.

“Ha sido un año tormentoso que todavía no acaba. Sigo intacto y luchando. Mi profesión y mi carrera ha sido de resucitar varias veces. Espero seguir jugando uno o dos años. Mi anhelo es retirarme en primera división. Ya me han llamado algunos equipos”, aseguró el ‘Halcón’.