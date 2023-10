Lionel Messi ganó el octavo Balón de Oro de su carrera, luego de levantar la Copa del Mundo con Argentina. La revista France Football lo seleccionó como el más destacado de la temporada sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé. A algunos no les gustó este premio para “La Pulga” como el ex delantero de La Roja, Mauricio Pinilla.

Otros salieron a elegir sobre qué chileno merecería el Balón de Oro. La discusión fue abierta por Johnny Herrera en TVN. El Samurai Azul fue claro al decir que, para él, hay un nacional que merecía este trofeo y es Alexis Sánchez.

Ante ello, el Mundialista con La Roja, Óscar Wirth, en diálogo con Bolavip sale al paso de lo dicho por el ex azul y siente que el premio no es para Alexis, si no que para uno de deécadas anteriores.

“El Balón de Oro es para el mejor de los mejores. Si le pregunto a la gente si conoce a Franz Beckenbauer y me dicen que sí, bien. Él era extraordinario. Si uno de los mejores en su opinión dijo que lo mejor que ha visto el es Elías Figueroa… ¿Qué puedo decir? Es lógico, mi balón de oro es para él, es para Elías Figueroa“, expresó.

Óscar Wirth elige a Elías Figueroa como el candidato chileno a ganar el Balón de Oro (Photosport)

¡Y con Pelé incluido!

Wirth le da todo su reconocimiento a Elías Figueroa, quien fue amo y figura en el Inter de Porto Alegre en Brasil. El ex arquero de Cobreloa y de la Selección Chilena, además, resalta algo sobre su elección para el Balón de Oro chileno.

“Mi balón es para Elías. Él fue el mejor tres en Brasil y con Pelé incluido, no con Pelé en Estados Unidos. Lo de Elías es de otro nivel”, agregó.

No le quita mérito a Alexis

Wirth en ningún minuto quiere apocar a Alexis Sánchez y siente que el Niño Maravilla tiene buen nivel, es competitivo, pero no le llena el paladar respecto a si merecería o no el premio.

“Lo de Alexis ha sido una cosa extraordinaria en el tiempo, realmente, para tenerlo presente. Pero para reconocimiento de alguien que haya triunfado en un contexto netamente competitivo, Elías, Elías Figueroa es la elección”, terminó.