El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile dejó una triste imagen en la tribuna Rapa Nui del Estadio Monumental, donde un hincha agredió a un menor de edad identificado con Universidad de Chile.

Patricio Lucero, padre del menor -con su mismo nombre- relató en conversación con LUN lo sucedido la jornada de día domingo en el Estadio Monumental. El hombre, hincha azul, asegura que compró boletos en Rapa Nui para no exponerse: “Uno supone que ahí hay gente más culta, que disfruta del espectáculo del fútbol. No los iba a mandar a la galería o Andes”, dijo.

“No iban con camiseta de la U, ni con tatuajes, ni nada. En ese rincón, había más gente de la U que tampoco usaba ropa del equipo. De eso me preocupé, de que no llevaran nada. Y andaba este gallo exaltado, no lo habían inflado mucho”, complementó.

Pequeño hincha azul vivió negra jornada, pero vio a la U triunfar en el Monumental. | Foto: Photosport

Lucero relata qué fue lo que gatilló la violenta reacción del forofo albo en el Monumental: “El tema fue cuando hicieron el gol y mi hijo, por una sensación natural, no pudo contener la emoción, gritó el gol y pasó lo que pasó”, puntualizó.

“Fue más el susto. Le tiró un manotazo y mi hijo lo esquivó, pero sí le llegaron escupitajos, cervezas, vasos. Cuando los subieron al palco, estaban todos mojados. Para salir los escoltaron los guardias hasta la camioneta. Si mi hijo no estallaba en el gol, no pasaba nada, pero, ¿cómo le vasa negar la emoción? No se puede”, cerró.

Lo concreto es que, pese al mal rato, el pequeño Patricio Lucero se fue con una sonrisa de oreja a oreja tras ver por primera vez en su vida a Universidad de Chile ganarle un Superclásico a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Próximo partido de Universidad de Chile

La U busca seguir en racha en el Campeonato Nacional 2024 este sábado 16 de marzo a las 6 de la tarde cuando reciba la visita de O’Higgins en el Estadio Nacional.