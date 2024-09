Cristián Insaurralde y su letal llamado de atención al hincha de Cobreloa: "La gente no se puede dar de..."

Cobreloa vive un complejo momento dentro del Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Dalcio Giovagnoli están complicados dentro de la tabla de posiciones tras estar ubicados en el penúltimo lugar, en zona de descenso directo.

Sobre esta situación, el delantero Cristián Insaurralde conversó con el medio ‘En La Línea Deportes‘ en la que se refirió a lo que es el complicado momento del equipo, en la espera junto a sus compañeros lograr quedarse en la división de honor.

“Lo que está a la vista de todos es tratar de mantener la categoría y hacernos fuertes para el siguiente año. Este año fue bastante difícil, complicado y con un montón de altibajos e irregularidades” comenzó señalando Giovagnoli.

Agregando más al respecto, el atacante declara “después de tantos años de sufrimiento en la B, nos tocó pagar el derecho de piso y ojalá sea el último de lo que queda”.

Para el ‘Gary’ esta etapa del torneo nacional es de tremenda importancia para buscar conseguir el objetivo de quedarse en primera división, en la que le hizo un potente llamado a toda la hinchada ‘Loína’.

Insaurralde y su llamado al hincha ‘Loíno’ | Foto: Photosport

“El club se queda y nosotros los jugadores pasamos, entonces la gente no se puede dar de baja porque está enojada con el equipo. No pueden lastimar al club por culpa de once jugadores o de un plantel”, remarcó.

Finalmente, Insaurralde espera que tanto toda la institución junto a los hinchas puedan unir fuerzas para lograr revertir el mal momento que vive el equipo, el que lo tiene peligrando con quedarse en la primera división

“El club tiene su historia, va a seguir con su historia, y que sea el mejor de Chile como todos lo esperamos, pero necesitamos de todos, no sólo de los que entramos a la cancha a jugar”, concluyó.