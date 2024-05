El histórico ex jugador del fútbol chileno hizo eco de los gestos de Nicolás Castillo con una profunda reflexión.

Patricio Yáñez hace profunda reflexión tras impresentables gestos de Nicolás Castillo ante la U: "Este chico no aprendió nada"

Nicolás Castillo está en el ojo del huracán en Universidad Católica, toda vez que el delantero de la UC hizo obscenos gestos a la parcialidad azul una vez que el Clásico Universitario terminó en favor de los cruzados por 2-1.

La actitud del canterano de la UC ha sido criticada transversalmente por el medio futbolístico, ex jugadores y otros. Ahora, fue el turno de Patricio Nazario Yáñez, histórico del balompié nacional quien sacó el habla por la indignante actitud del delantero.

“Lo que me llama la atención es que este chico no aprendió nada, estuvo a punto de perder la vida, el fútbol, cosas que te sensibilizan y te dejan en un plano de entender la vida”, dijo en la edición AM de Deportes en Agricultura.

Castillo hizo obscenos gestos al público azul. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo que “No le sucedió absolutamente nada, además de una ordinariez y grosería de publicarlo después en las Redes Sociales… es un chico que está, que ha crecido, entiendo que ha ido mejorando en lo físico y es una alternativa”, sostuvo.

Yáñez reflexiona y aconseja a Castillo a cambiar su actitud: “Tener este tipo de actitudes la verdad que a mí me sorprende, porque la vida te golpea, te da oportunidades y demuéstralo con madurez”.

“Ojalá que cambie, porque le queda mucho por vivir. No con el fútbol quizás, pero después tiene que vivir con su vida y con estas actitudes tan groseras, agresivas… no me parece para alguien que en la vida lo ha pasado mal”, remató en el cierre.

El próximo partido de la UC y la U

Universidad Católica recibirá en el Estadio Santa Laura a Cobreloa el día sábado 25 de mayo a las 5.30 de la tarde, mientras que Universidad de Chile hará lo propio ante Ñublense en el Estadio Nacional el domingo 26 a la misma hora que la UC el día anterior.