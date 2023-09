Pedro Morales lleva un buen tiempo retirado del fútbol profesional, donde Deportes Temuco fue el último club que lo vio mostrar parte de su talento que desplegó por Europa y clubes como Universidad de Chile y Colo Colo.

Mirando el fútbol desde otra perspectiva, ‘Pokegol’ estuvo de invitado en el programa El Show de PrensaFútbol, donde fue consultado por quién prefería como director técnico: Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli.

“Muchas veces me han preguntado eso y Bielsa, sin duda. Ya varios he escuchado yo como Arturo Vidal o Marcos González que tuvieron problemas con él. En su momento, yo también tuve un par de problemas”, reveló.

Pedro Morales sepultó a Jorge Sampaoli. | Foto: Photosport

Morales contó el porqué de su enojo con don Sampa: “Me pidió que por favor jugará por la U, me vine y al final no me tuvo mucha consideración. Dejé muchas cosas de lado por ir a Universidad de Chile, pero ya pasó ya”.

“El trato que tiene Sampaoli es extraño, dejó de trabajar con la gente que tenía al lado que en ese entonces era Beccaccece y Desio, el preparador físico. Tenía otra relación con los jugadores, pero en algunas cosas le encuentro mucha razón a Arturo”, remató.

¿Cuántos clubes defendió Pedro Morales en su carrera?

El formado en la cantera de Huachipato defendió los colores de los acereros, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Deportes Temuco, Colo Colo, Málaga, Dínamo de Zagreb y Vancouver Whitecaps totalizando 8 clubes.