Dramático momento de ex Colo Colo: Sufre amputación de una de sus piernas y realiza desesperado pedido de ayuda

Colo Colo tiene un largo abanico de ex jugadores que pasaron por la institución y que, por distintos motivos, marcaron a la institución o dejaron su huella en uno de los equipos más importantes del país.

Es el caso de Nelson Sandoval, otrora jugador del Cacique en la década de los 90 y que también supo ser seleccionado nacional quien ahora vive un verdadero drama, según contó el ex seleccionado nacional, Rodrigo Pérez.

El ex Cobreloa habló con Bolavip Chile y explicó: “Lamentablemente la está pasando mal, no solo él, su familia también. Su señora tuvo un accidente vascular, su hijo tiene cáncer. Él lamentablemente fue amputado de una de sus piernas y ahí está. Los ex jugadores, los sin bono como digo yo, estamos echándole una manito para que tenga una mejor calidad de vida”.

Nelson Sandoval con la casaca alba. | Foto: Twitter @Nelson140811

“Yo publiqué un número de cuenta en unos grupos, gente que sin nada a cambio están colaborando. Su prótesis sale alrededor de un millón y medio y esperamos que se pongan la manito en el corazón y puedan darle una mejor calidad de vida. No fuimos amigos, pero somos colegas y podemos ayudarlo”, dijo Pérez.

Recordado jugador loíno destaca el positivismo de Sandoval: “Es triste; está perdiendo hasta la visión por el tema de la diabetes y está con un ánimo tremendo, con tantos problemas que le ha puesto la vida, está positivo, llano a mejorarse y a tener una mejor calidad de vida”.

“Hay cosas más importantes que uno puede dejar y no ser egoísta. Me parece raro que el SIFUP ni si quiera lo ha llamado para saber cómo está. Más que el dinero, es tener empatía con un colega que la está pasando mal”, remató.