En Cobreloa y el entrenador argentino Dalcio Giovagnoli deberán elegir con pinzas a sus refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024, pues los loínos marchan en el penúltimo lugar y si el torneo finalizara ahora estarían descendiendo a la Primera B.

En los últimos días varios nombres han aparecido en la carpeta del cuadro loíno y hay un puesto que el ex DT de Cobresal buscaría reforzar sí o sí de cara a la segunda parte del año. ¿Cuál es? El centrodelantero.

Y es que los naranjas podrían desprenderse del uruguayo Gastón Rodríguez, lo que abriría un cupo de extranjero, y uno de los nombres que suena en Calama para reemplazarlo es el de Cecilio Waterman, actual futbolista de Alianza Lima, así lo informaron diversos medios del norte de nuestro país.

DESDE PERÚ HABLAN SOBRE LA OPCIÓN DE CECILIO WATERMAN EN COBRELOA

A raíz de esto, BOLAVIP CHILE se contactó con el periodista deportivo peruano Giancarlo Granda, que puso en duda la posibilidad de ver al ex Cobresal nuevamente en el fútbol chileno.

“Es imposible. En el torneo peruano sólo se permiten incorporar seis extranjeros y Alianza Lima ya ocupó esos seis cupos, entonces no puede cambiarlos, por lo que Alianza no va a dejar partir a ningún futbolista extranjero y delanteros peruanos no tiene muchos en carpeta”, explicó.

Cecilio Waterman ya sabe lo que es jugar en el fútbol chileno | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cabe recordar que Cecilio Waterman llegó a Alianza Lima a inicios de la temporada 2024 y el delantero panameño ya ha disputado 17 encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, en los que ha convertido cinco goles y ha brindado una asistencia.

¿CUÁL SERÁ EL PRÓXIMO PARTIDO DE COBRELOA?

El próximo duelo de los Zorros del Desierto será ante Barcelona por Copa Chile. Se jugará el sábado 15 de junio, desde las 15:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.