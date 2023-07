Reacciones varias generó la cancha en donde se disputó el encuentro válido por la tercera fecha del Ascenso Femenino por la zona centro sur, entre Barnechea y Unión Española y que favoreció a las hispanas, por once a cero.

Resultado que fue lo menos llamativo de una jornada triste, una vez más, que se vive en la actividad del fútbol femenino nacional y fue el deplorable y asqueroso estado, de la cancha del recinto El Llano en San Miguel, escenario del compromiso.

Fue el propio técnico de Las Rojas, quien a través de su cuenta en Instagram publicó una imagen dando cuenta de las vergonzosas condiciones del césped y que generó miles de comentarios en redes sociales. Bolavip Chile conversó con tres periodistas, muy cercanas a la actividad y todos convergen en lo mismo y que es, el poco interés de las planas mayores por el desarrollo de la competencia.

“Es alarmante, exponen a las jugadoras”

Una de las opiniones recabada fue la de Carla Andrade, quien puso la nota de alerta por esta situación y responsabiliza a quiénes deben fiscalizar y no están haciendo el trabajo como corresponde.

“Que se juegue en un estadio como El Llano, en las condiciones en que se permitió jugar este partido, me parece triste y muy alarmante, porque aquí no solamente la organización permite que se juegue en una cancha con esas características. Hay fotos y registros, se ve un poco de verde, en algunas partes. No se quién fiscaliza, no se si ese trabajo se está haciendo”, recalcó la profesional.

Siguiendo en aquello, Andrade también sostiene que la dirigencia de Barnechea son los principales culpables de esta situación y que no cuidan a sus deportistas. “Hay una negligencia tremenda del club, exponen a sus jugadoras y si ellos no son capaces de proteger su desarrollo deportivo, me parece alarmante. Lo encuentro terrible”, argumentó la comunicadora.

La periodista y creadora del medio especializado en la actividad, “Revista FutFem”, enfatiza que las jugadoras pueden tomar una bandera de lucha, pero sin el respaldo dirigencial es bien poco lo que se puede hacer y por cierto, así, no se fomenta la competencia.

“Desde las misma jugadoras se puede levantar iniciativas, se puede legislar y hacer muchas cosas, pero sin la voluntad de los dirigentes es muy difícil y son estas pequeñas cosas, las que nos muestran cuál es la actitud de estos dirigentes al desarrollo del fútbol jugado por mujeres ¿Vas a creer tú que tus jugadoras corran 90′ minutos sobre esa cancha? Yo no permitiría que alguien lo haga. No es la manera de fomentar el desarrollo del deporte“, concluyó Andrade.

“Se aprobaron las bases por obligación”

En la misma línea, está la periodista Daniela Alegría, quien da cuenta que estas situaciones se vienen repitiendo en todas las fechas y que es la propia Asociación Nacional de Fútbol Profesional, quienes deben estar a la altura y no lo están haciendo.

“Esta situación viene a seguir demostrando el poco interés de la ANFP en el campeonato de Ascenso. Más allá de que los clubes locales son los encargados de realizar un partido con las necesidades y comodidades básicas para jugar, es la autoridad del fútbol quien debe regular el estado de las canchas, que lleguen los árbitros (donde en la fecha 1 sucedieron graves problemas por eso) y otros hechos que ocurren recién iniciado el torneo”, detalló la periodista de La Magia Azul.

La también comentarista de los partidos de Las Leonas por la señal oficial sostiene que al final, las bases por el Ascenso Femenino fueron aprobadas por obligación. “Finalmente queda la sensación que se aprueban las bases de este campeonato por obligación, más que por el deseo de realizar un buen torneo de Ascenso, hace falta una autocrítica potente para avanzar y trabajar rápido, si no, estos problemas lamentablemente podrían seguir ocurriendo”, cerró Alegría.

“Esto no llama la atención a un público nuevo, es una vergüenza”

Para seguir en la senda del repudio por esta situación, la periodista Andrea Mora, tampoco dudó en señalar que esta situación es muy vergonzosa y que demuestran que no existe interés en la actividad.

“Me parece una vergüenza que un partido de lo que se considera fútbol profesional, se juegue en esas condiciones. No es primera vez que ocurre algo así y queda en evidencia que el ascenso se hizo casi por presión social más que por interés de los dirigentes de jugar la categoría. Es parte de lo que semana tras semanas se muestra en el fútbol femenino. Es una raya más a la cebra de un montón de eventos que demuestran que no hay interés con la disciplina que juegan las mujeres en este país”, sostuvo la periodista de Deportes 13.

Para cerrar, Mora vaticinó que sucesos como este, terminarán alejando a la gente de una actividad que se supone, va en alza en lo que respecta al apoyo de los fanáticos.

Así se disputó el duelo entre Barnechea y Unión Española por el Ascenso Femenino (Twitter @UEoficial )

“A quién más afecta es a las jugadoras y muestra que la actividad no se ha profesionalizado. Si vemos que en ese tipo de canchas se desarrollan este tipo de compromisos no va a llamar la atención de un público nuevo, porque no es profesional, vamos a poner en riesgo a las jugadoras y tiramos para abajo algo que todos queremos que siga creciendo, como es el fútbol femenino”, finalizó Mora.