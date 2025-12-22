La temporada del fútbol chileno llegó a su fin y, junto con ello, llega el momento de los análisis, los premios y quiénes fueron los mejores y los peores de un año que tuvo a Coquimbo Unido como campeón de la Liga de Primera, Huachipato en Copa Chile y Universidad de Chile en la Supercopa.
El que se aventuró a hacer su propia premiación fue Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong entregó diversos premios en los King Kong Awards y el que más llamó la atención fue el de la categoría ‘Nicolás Blandi’.
Dicho galardón, según explica Guarello, se entrega a la peor contratación del año donde resaltan las candidaturas de Salomón Rodríguez en Colo Colo, Ronnie Fernández en Palestino, Gonzalo Montes en Universidad de Chile e Ignacio Jeraldino en Unión Española.
Como era de esperarse, Salomón Rodríguez arraso en las encuentras y ganó holgadamente el galardón entregado por Juan Cristóbal Guarello en su programa: “Es imposible ganarle a Salomón Rodríguez”, dijo.
“Yo había puesto a Bigote Rodríguez en la primera pasada, pero me achunché. Dos de la U… mejor hagamos un variadito porque también se podría poner a Alarcón en Colo Colo o varios jugadores que no respondieron”, complementó.
Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Salomón Rodríguez no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él por el precio que se pagó y fue, por lejos, una de las grandes decepciones de la Liga de Primera.
