La temporada del fútbol chileno llegó a su fin y, junto con ello, llega el momento de los análisis, los premios y quiénes fueron los mejores y los peores de un año que tuvo a Coquimbo Unido como campeón de la Liga de Primera, Huachipato en Copa Chile y Universidad de Chile en la Supercopa.

El que se aventuró a hacer su propia premiación fue Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong entregó diversos premios en los King Kong Awards y el que más llamó la atención fue el de la categoría ‘Nicolás Blandi’.

Dicho galardón, según explica Guarello, se entrega a la peor contratación del año donde resaltan las candidaturas de Salomón Rodríguez en Colo Colo, Ronnie Fernández en Palestino, Gonzalo Montes en Universidad de Chile e Ignacio Jeraldino en Unión Española.

Salomón Rodríguez fue elegido el peor refuerzo del año. | Foto: Photosport

Como era de esperarse, Salomón Rodríguez arraso en las encuentras y ganó holgadamente el galardón entregado por Juan Cristóbal Guarello en su programa: “Es imposible ganarle a Salomón Rodríguez”, dijo.

“Yo había puesto a Bigote Rodríguez en la primera pasada, pero me achunché. Dos de la U… mejor hagamos un variadito porque también se podría poner a Alarcón en Colo Colo o varios jugadores que no respondieron”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Salomón Rodríguez no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él por el precio que se pagó y fue, por lejos, una de las grandes decepciones de la Liga de Primera.

En síntesis

Salomón Rodríguez fue elegido como la peor contratación del año en el programa de Guarello.

Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera durante la temporada recién finalizada.