En Cobreloa existe mucha incertidumbre por lo que puede ser el segundo semestre dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Loínos’ esperan poder cambiar la cara y mejorar en su rendimiento para poder mantener la categoría, la cuál es hoy su gran objetivo.

Sobre esta situación, el presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez rompió el silencio tras lo que fue la presentación de uno de los refuerzos del conjunto de Calama y le mandó un letal mensaje a los hinchas, en la que hace un llamado a unir fuerzas para salir adelante.

“Tenemos que pedirle a la gente, quiero mandar un mensaje, mucho se dice a través de las redes sociales, que me hacen llegar, porque yo no frecuento mucho de las redes sociales, pero si no estamos unidos, si no somos solo Cobreloa y dejamos las críticas de lado, esto no va a funcionar”, comenzó señalando Pérez.

Siguiendo firme en su consigna, el mandamás explica que dentro de su cargo hace todo lo posible para conseguir buenas cosas para el club, algo que espera que puedan replicar todos los hinchas, siendo este su gran mensaje.

Cobreloa espera tener un buen segundo semestre | Foto: Instagram

“Acá no se entrega un producto, esto no es una empresa, esto es un club y como club, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, pero a la vez todos juntos, es un mensaje que le mando a todos”, replicó en conferencia.

Finalmente, Pérez indica que en este último tiempo se han realizado criticas y cuestionamientos innecesarios, los que podrían ser mucho más perjudiciales para el club, por lo que pide darle un corte definitivo a este tipo acciones.

“Se hacen tantas críticas innecesarias y perdemos tiempo muchas veces en acciones que no corresponden”, cerró.