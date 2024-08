Dalcio Giovagnoli quedó muy conforme con la performance de Cobreloa en su triunfo por 2-0 ante Unión La Calera en el estadio Zorros del Desierto por la decimonovena jornada del Campeonato Nacional 2024. El DT destaca la victoria ante un equipo que tenía el mismo objetivo de salir de los últimos puestos del Torneo.

“Obtuvimos un resultado importantísimo ante un rival directo y creo que tuvimos un rendimiento superlativo y eso obviamente reconforta y me parece que al grupo en sí lo está haciendo crecer paulatinamente”, señaló el estratega del equipo loíno.

El DT resalta otro aspecto: “Creo que también más allá del juego se dio una muestra de carácter. Repito, también tuvimos en frente un rival donde tiene muy buen circuito, donde tiene jugadores experimentados, donde maneja muy bien todo lo que es lo que es circulación, inicio de juego, con delanteros con mucha presencia”.

En ese aspecto, el entrenador resaltó el merecimiento de sus dirigidos: “Más allá de las opciones que tuvieron se pudo contrarrestar bien y creo que el grupo se lo merecía por cómo venía trabajando, por como viene trabajando”.

El desahogo de Dalcio Giovagnoli

Ya con la victoria consumada ante Unión La Calera, Dalcio Giovagnoli liberó un desahogo que tenía pendiente respecto a la derrota por 3-2 ante Cobresal. El DT aseguró que el gol que les marcaron en los descuentos estaba en offside.

“No nos quejamos, no lloramos, pero escuchen lo que digo, el tercer gol de Cobresal fue offside ¿Me explico? Hoy tendriamos que tener un punto más”, mencionó el entrenador.

Dalcio Giovagnoli queda conforme con el triunfo de Cobreloa y se manifiesta por situación en el partido anterior (Foto: Photosport)

“No lloro en los rincones. Lo digo hoy que hemos ganado, que hemos salido de la situación. Creo que el otro día hice una mención en la conferencia de prensa muy superficial, pero estas cosas hay que mencionarlas, como en su momento lo de Huachipato también”, añadió.

Giovagnoli no apunta a nadie, pero sí expresó que encontraba pertinente manifestarse: “Sabemos cómo es el tema, no hay que apuntar a nadie, pero si hay situaciones o cosas que realmente en su momento nos desconcertó. Me parece que es el momento para blanquear ese tipo de cosas, sabemos que hay que ir para adelante. Tenemos un grupo muy consustanciado con eso y sabe que tenemos que sortear ese tipo de situaciones, hacernos fuertes y demostrar como hizo hoy el grupo, una muestra de carácter muy importante”.