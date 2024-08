El "Tuto" recibió duras críticas por parte del "Samurai", cosa que no le gustó para nada al "Polaco"

Fernando De Paul fue el golero titular de Colo Colo en el Superclásico. Si bien no fue exigido durante el transcurso del encuentro, cuando debió responder, lo hizo.

Pero los azules no olvidan el pasado del “Tuto” por Universidad de Chile, algo que sigue sacando ronchas en los más acérrimos hinchas e ídolos universitarios.

Johnny Herrera fue uno de los más duros con el golero del “Cacique”. Durante la emisión del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports del día lunes, el exmeta e ídolo del “Romántico Viajero” fue categórico con el portero.

“De Paul hizo muy malos partidos, incluso después, cuando yo me voy, los partidos más importantes no los jugó. Cuando la U estuvo peleando el descenso acusó un problema en la espalda y no jugó los últimos tres partidos, que los jugó Campos”, disparó el “Samurai”.

“Cuando la U fue a jugar Copa Libertadores con Inter, se bajó en el aeropuerto, entonces es raro”, remató.

Goldberg respalda a Fernando De Paul

Esta tarde, el panel de Al Aire Libre en Cooperativa, debatió sobre quién debería ser el golero titular de Colo Colo frente a Junior de Barranquilla.

Fue allí cuando comenzó la defensa al “Tuto” por parte del “Polaco”, quien, aparentemente, repasó a Johnny Herrera con su comentario: “Yo creo que el titular es Cortés. Conozco al “Tuto”, lo tuve en la U, es un profesional extraordinario, muy decente. Para todo lo que se dijo de él, se portó muy decente”, declaró.

Luego, remató diciendo: “Hubo un excompañero suyo haya hablado mal de él, lo dignifica más a él (a De Paul), y sepulta más al otro”.

¿Cuáles son los siguientes desafíos de Colo Colo?

Ahora, Colo Colo enfrentará a Junior de Barranquilla por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores. Brayan Cortés retomará la titularidad que había tomado el “Tuto” debido a su expulsión en el torneo local, sanción que debía acabar precisamente en el Superclásico pasado.

Sin embargo, De Paul tendrá que tomar la responsabilidad nuevamente el fin de semana ante Coquimbo, debido a que la sanción del “Indio” se corrió una fecha, por la suspensión del encuentro del “Cacique” frente a Huachipato del fin de semana pasado.