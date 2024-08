Universidad de Chile y Colo Colo igualaron sin goles ante 45.000 personas en el Estadio Nacional en un partido donde todos están de acuerdo que estuvo lejos de lo esperado, con pocas ocasiones de gol y bajos rendimientos individuales.

Marco Antonio Figueroa también vio el encuentro y en conversación con BOLAVIP no sólo asegura que quedó con gusto a poco, fue muy crítico del post partido de los entrenadores Gustavo Álvarez y Jorge Almirón.

“Si las declaraciones de los dos técnicos las hubiesen hecho Ivo Basay, Mario Salas o Marco Antonio Figueroa nos estarían matando”, afirma el Fantasma en primera persona.

MAF asegura que “fue un partido malísimo y los entrenadores aseguraron que había sido un partido intenso, ¿le van a llamar intensidad a pegarse patadas y no pasaban la mitad de la cancha?”

Agregando que “atacaban los dos equipos con apenas dos jugadores, y el líder no quería perder para no ceder en la tabla y el otro no quería perder para no ser humillado por su clásico”.

Marco Antonio Figueroa critica a Gustavo Álvarez y a Jorge Almirón.

Para el final, Marco Antonio Figueroa reitera que todo lo ocurrido en el Superclásico estuvo mal.

“No hubo desgaste, fue mal jugado y ante un marco espectacular de público, reitero que las declaraciones son erróneas, para quedar bien con los dirigentes, reitero, dos llegadas en cada equipo y no soy el único que vio el partido así”, cerró.