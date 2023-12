El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) ha manifestado en diferentes ocasiones que no está de acuerdo con el aumento del cupo de cinco a seis extranjeros. Gamadiel García aseguró que el problema no es de la ANFP sino que del Consejo de Presidentes, instancia donde se aprobó el aumento de plazas de foráneos.

“El problema no es la directiva de la ANFP, es el Consejo de Presidentes, que es uno creativo que todos los años nos sorprende con algunas resoluciones. Esta no es la ocasión ni algo distinto a lo del año anterior con la propuesta de los seis extranjeros en cancha”, expresó el presidente del Sifup.

El directivo que representa a los futbolistas del fútbol chileno aseguró que el tema se debe arreglar antes del comienzo de las competencias o de lo contrario deberán tomar una decisión: “Todos esos puntos se tienen que solucionar antes de que comience el torneo o, lamentablemente, tendremos que llamar a nuestras bases, ser consecuentes con lo que hemos dichos y no podría empezar sin estas condiciones”.

García fue claro al mencionar que no comenzaría el torneo en caso de continuar la medida: “No habría primera fecha si hay seis extranjeros. El fútbol chileno no da para tener a seis en la cancha”.

El presidente del Sifup explicó los argumentos para ir en contra: “Primero por un tema de competencia, segundo porque en nuestro territorio no hay ningún país que tenga más de seis autorizados. Se habla siempre de la economía del torneo y no se condice con eso. Se habla de números rojos y traer extranjeros, considerando los montos que ganan, no serían un ahorro para la liga.

Gamadiel García anticipa que el Sifup paralizaría si se mantiene la medida de aumentar los cupos de extranjeros (Foto: Photosport)

¿Cómo votaron los clubes en el aumento del cupo de extranjeros?

Colo Colo, Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino, Unión La Calera, Everton, Ñublense, Huachipato y Coquimbo Unido votaron a favor del aumento de cinco a seis extranjeros en el Consejo de Presidentes.

Por su parte, Universidad Católica, Unión Española, Cobresal, Cobreloa, Deportes Iquique, O’Higgins y Deportes Copiapó no respaldaron el aumento de extranjeros.