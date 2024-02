El fútbol chileno pende de un hilo y esta jornada podría confirmarse el paro de la actividad. Petición exigida por el Sifup para reducir la cantidad de extranjeros para esta temporada. Lo que implica la suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato, además de aplazar el inicio del campeonato nacional.

Situación que Marcos González profundizó en conversación con Bolavip Chile. El “Lobo del Aire” de inmediato recalcó que existe la opción de la paralización pero que a su vez esto ya no debe sorprender a nadie. En especial si se cambia la decisión en la votación del martes.

“No sé que irá a pasar pero he visto tantas cosas raras en el fútbol chileno que ya nada me sorprende”, reconoció el histórico de la selección chilena y Universidad de Chile.

Respaldo a Gamadiel García

Pero a su vez, González tuvo palabras para respaldar la labor del presidente del Sifup. Esto en medio de las críticas que ha recibido Gamadiel García, donde hasta se pide su salida si no se logra el paro y reducir la cantidad de extranjeros.

“Sería injusto pedir la salida de Gamadiel si no se concreta un paro. Los que estén pidiendo eso es porque está descontento porque Gama está ahí porque por gestión. Lo que han hecho ha sido bueno”, sentenció el campeón de la copa Sudamericana en 2011 con la U.