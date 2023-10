Claudio Bravo explicó por qué escribió una publicación en redes sociales criticando la carrera en Europa de Rafael Olarra. Esto luego de que el exfutbolista opinara sobre la decisión que tomó Eduardo Berizzo de marginar al golero, que decidió no participar de los amistosos ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

“Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol, creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento”, dijo el arquero bicampeón de América en entrevista con TVN.

Rafael Olarra se refirió a lo que comentó el jugador del Real Betis y desmintió algunos puntos. “Me gustaría ser más preciso solamente. Hay cosas que no pasaron, hay que decirlo claro. Agradezco, porque él sí tuvo una deferencia enorme en dejarnos entrar a un entrenamiento. Es másm yo no tengo ni el número de Claudio Bravo, no me comuniqué yo con él. Fui a ese viaje con Rodrigo Tello, post retirada del fútbol, fuimos a los lugares donde creíamos que podíamos ver cosas nuevas, un poco despedirnos del fútbol”, dijo el medallista de bronce en Sídney en ESPN.

El exdefensor aseguró que nunca estuvo en el hogar del guardameta. “Quiero ser claro en la situación, jamás fui a la casa de Claudio Bravo, nunca, no estuve en su casa. Muchos me escriben que soy un malagradecido. Yo no fui a la casa de Claudio Bravo. Lo que si puedo decir, es que nos permitió entrar a un entrenamiento del Barcelona, que estuvimos con él, compartiendo, con lo grato que es conversar con él sin duda. Tampoco fuimos a un partido de Claudio Bravo”.

Olarra hizo hincapié en que no fue a la vivienda del guardameta. “Cuando uno abre la casa y los espacios tan personales, tan íntimos. Claro que hay una cercanía que es especial, uno no mete a cualquiera a su casa y está muy bien, pero para ser precisos eso no ocurrió dentro de lo que viví con Claudio”.

“Quiero ser preciso, porque siento que desde mi comentario, desde la posición que estoy hoy, tengo una responsabilidad de comentar. Nosotros los que somos exjugadores tenemos la psoibilidad de transmitir un poco lo que nosotros vivimos dentro de camarines donde muchos no pudieron estar, esa es la fortaleza”, agregó.

“Para mí es el mejor arquero de la historia del fútbol chileno”

El exjugador quiere dar un cierre al tema. “Uno cuando habla, habla desde lo que uno siente. Eso me pasa a mí cuando me hablan de Selección, cuando me hablan de cosas íntimas, para mi es lo más importante que me pasó, quizás para Claudio debe ser lo mismo. No puedo interpretar lo que dice Claudio, yo lo traspaso a lo que yo vivo. Me gustaría darle un corte a esta situación, aclarar esos puntos”.

Además posicionó al oriundo de Viluco como el mejor portero de la historia de Chile. “Muchos me dijeron ‘oye, pero no te gusta Claudio Bravo’. Para mí es el mejor arquero de la historia del fútbol chileno. Pero sin duda que en mi rol tengo que comentar situaciones futbolísticas que pasan, que conciernen a la Selección, que son importantes para la Selección o lo que pase en el fútbol en general. No creo que me tengo restar ni porque tengo menos minutos, ni porque tengo otra opinión”, complementó.

El actual comentarista deportivo agradeció la posibilidad de ver una práctica del cuadro blaugrana. “Eso se lo agradezco infinito. No todos tienen la posibilidad de ver un entrenamiento del Barcelona, por eso mismo esta aclaración”.

“Quiero este tema quede acá. Repetir, para mí Claudio Bravo, se lo digo a todos los hinchas que están interesados en el tema, es el mejor arquero que ha tenido Chile y eso es mi respeto para él”, finalizó.