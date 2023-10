"No es necesario": Arquero mundialista con la selección chilena en desacuerdo con Claudio Bravo por su respuesta a Rafael Olarra

Una nueva polémica sacude al fútbol chileno. Todo comienza con un tuitero que destrozó a Rafael Olarra por un comentario que hizo en ESPN donde respaldaba la decisión de Eduardo Berizzo de dejar afuera de la selección chilena a Claudio Bravo.

El tema es que el arquero del Betis prendió con agua y ocupó Twitter para burlarse del paso del Flaco por Europa asegurando que sus minutos jugados eran similares a un viaje a Concepción.

Bolavip conversa con Óscar Wirth, el que de entrada deja en claro su postura. “Un sabio dice que no hay mejor respuesta que la que tu callas, cuando tu hablas molesto, siempre dirás una tontera, entonces uno debe callar y que los hechos hablen por sí solos”, asegura.

Agregando que “si tu colocas sobre la mesa lo que hizo uno y lo que hizo otro, quién podrá poner en duda lo que hizo Claudio”.

Óscar Wirth en desacuerdo con el actuar de Claudio Bravo

Wirth cree que además “en este tira y afloja de que tu me dijiste o yo te dije, se cae en lo que no se tiene que caer, independiente de que haya molestia”.

Para el final, el ex mundialista reitera que no estuvo bien Claudio Bravo. “No es la respuesta, porque si es por eso sólo podrían hablar algunos jugadores que ganaron. No es necesario”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Perú y Venezuela?

La Roja recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental de Santiago. Luego visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.