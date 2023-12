Camilo Pino reclama que Cobreloa se tarde en el mercado de pases y que no tenga suficientes figuras

Cobreloa está a 48 horas de cerrar la temporada 2023 y a días de arrancar con la “Operación Retorno” a la Chilean Premier League en enero próximo. El saldo es que apenas la directiva aseguró ya a 4 jugadores.

La regencia liderada por Marcelo Pérez ya tiene a 4 refuerzos, pero ninguno de ellos es bombástico y sólo es para rellenar el plantel. Diego González, Bairon Monroy, Marco Borgnino y Francisco Arancibia son los que estamparon su firma.

Un histórico de Cobreloa como Camilo Pino no entiende el por qué tanta demora en el fichaje de jugadores y cree que algo pasa en Calama, para no traer a figuras de renombre al equipo.

“Aquí, pasó algo no sé si inédito. El equipo ya está formado. Habían jugado contra Cobresal, Colo Colo y habían hecho grandes partidos. No sé para qué desarmaron tanto el plantel. Deberían haberse reforzado con 3 ó 4 jugadores experimentados y nada más”, sentenció Pino a Bolavip Chile.

Cobreloa suma fichajes pero ninguno de renombre y todos tarde según ídolo del club (Photosport)

Pino coloca el grito en el cielo y está preocupado como buen hincha de Cobreloa, porque ve que su equipo no trae jugadores del nivel para afrontar un desafío en Primera División y cree que algo sucede.

“Creo que ya se están demorando mucho con las contrataciones y cuando no haya jugadores disponibles. No sé si tendrán la plata, no sé si habrá representantes que se están dejando querer para cobrar un poco más, pero están demorando mucho”, agregó.

¿Cuál es el gran reclamo de Camilo Pino a la directiva de Cobreloa en el mercado de pases 2024?

Cobreloa empezará la pretemporada en Calama y luego en Córdoba (Argentina) y no tiene los refuerzos suficientes. A principios de temporada se habló de nombres potentes, pero no ha sido así.

Camilo Pino como uno de los que dio mucho por Cobreloa siente que la gestión no es la mejor y que falta mayor premura para dar en el clavo con lo que realmente necesita el equipo.

“‘Cobreloita’ tendría que tener un plantel casi formado. Se fueron 10 y van apenas 3. Entonces, es preocupante al final, me da la impresión que el profe Emiliano está pidiendo los jugadores, pero que también los que quieren los están buscando de otro lado también. Si fuese así, el club debió haber buscado mucho antes para que no pasara esto”, terminó.

¿Qué refuerzos tiene ratificados Cobreloa y qué le falta por cerrar?

Cobreloa ya dio a conocer a 4 refuerzos para el 2023, mientras que está a la espera de presentar al portero Nicolás Avellaneda y a algún delantero potente más allá de las promesas de Bairon Monroy y lo de Francisco Arancibia, que es una nebulosa.

En la defensa llegó González, pero también van a ir por Bastián Tapia para el 2024. Cobreloa y Astorga lo quieren sí o sí. En el mediocampo habrá que ver sí Ricardo Blanco saldrá de Chacarita, aunque también lo busca Ferro Carril Oeste.

En ofensiva, Tobías Figueroa desistió de ir a Calama y prefirió ir a Copiapó. En ataque el que está más seguro es Christian Bravo. El Plancha sería presentado en las próximas horas. El centrodelantero aún es una inquietud para Astorga.