Reinaldo Navia recuerda sus inicios en Santiago Wanderers y guarda una especial cariño y gratitud. El Choro también ha expresado en más de una ocasión su fanatismo por Colo Colo, club donde pudo jugar luego de tener avanzadas conversaciones en la temporada 2007.

“Soy de Villa Alemana, muy cerca de lo que es Valparaíso, Quinta Región. Me siento identificado porque llegué a los 8 años a Wanderers. Imagínate a los 8 años, hice todo mi proceso de cadetes ahí. Me tocó vivir una y otra cosa, estuve a punto de dejar el fútbol a los 14 años en Wanderers más o menos porque no tenía plata para viajar”, comentó en diálogo con Futmas.

El exjugador de la Selección Chilena se refirió a sus primeros pasos: “Fueron muchas cosas las que pasaron. El haber debutado a los 17 años también, haber salido campeón del ascenso, porque justo a mí me subieron y debuto cuando Wanderers sale campeón ante Audax y sube a Primera División el 95. Ahí ya prácticamente inicié con Wanderers en lo que es profesional”.

Reinaldo Navia recuerda su estadía en Santiago Wanderers. (Foto: Photosport)

Navia expresó un gran cariño por el Decano, pero recuerda que a los hinchas no les gusta que reconozca que es hincha del Cacique: “Yo llegué a los 8 años, un cariño enorme con Wanderers, más allá que a la gente wanderina siempre le ha molestado que digo que soy hincha de Colo Colo”.

El medallista de bronce en Sídney con la Roja menciona que desde pequeño es fanático del cuadro Albo y resalta su sentimiento por el Decano: “Lo que pasa es que soy hincha de Colo Colo de chiquito, pero eso no quiere decir de que a Wanderers le tenga un cariño especial también”.