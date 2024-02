El delantero chileno Reinaldo “Choro” Navia realizó gran parte de su carrera en México, donde dejó una huella imborrable y se cansó de hacer goles en varios clubes aztecas.

Sus buenas actuaciones hicieron que el formado en Santiago Wanderers fuera un habitual en las nóminas de la Selección Chilena, camiseta con la cual pudo convertir goles importantes y participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, torneo donde La Roja consiguió la medalla de bronce.

Cuando corría el año 2007, Colo Colo estaba en búsqueda de un reemplazante de Humberto “Chupete” Suazo y el nombre de Navia corría con fuerza, pero todo esto cambió en un abrir y cerrar de ojos.

Navia marcó una época con la camiseta de la Roja | FOTO: Archivo

¿QUÉ PASÓ CON EL FICHAJE DE REINALDO NAVIA EN COLO COLO?

El otrora goleador chileno fue invitado al programa ESPN FShow, donde reveló los motivos del porqué no terminó estampando su firma con el conjunto Popular.

“No me hagas llorar, dile a (Gabriel) Ruiz-Tagle, que fue él que no quiso que llegara a Colo Colo…Estábamos en la Copa America en Venezuela, prácticamente tenia todo listo con Colo Colo. Estaba dirigiendo el “Bichi” Borghi, fue el que llegó a la final de la Sudamericana, esa generación me hubiese tocado a mí”.

Bajo la misma línea, el oriundo de Quilpué indicó que “yo me lesioné en esa Copa America en el primer partido, así que estaba afuera, me quede de mono nomas ahí. Ya tenia que volver a Santiago para recuperarme con (Roberto) Yáñez y a firmar el contrato con Colo Colo, pero me quedé y pasó lo que no tenía que pasar (el Puerto Ordazo). Y ahí Ruiz-Tagle dijo ya no me quería porque no quería jugadores indisciplinados en Colo Colo”.

“Era algo mutuo, porque yo soy hincha de Colo Colo desde chiquito y mi sueño era llegar a Colo Colo y la gente hasta el día de hoy me escribe y me dice que me faltó llegar al albo”, complementó.

LOS DIVERSOS CLUBES QUE ESTUVO REINALDO NAVIA

El delantero con dilatada trayectoria en el fútbol ha defendido las camisetas de: Santiago Wanderers, Tecos de la UAG, América, Morelia, Monterrey, San Luis, Atlas, Racing, Liga de Quito, Santiago Morning, Deportivo Irapuato, Ñublense y Atlanta Silverbacks.